La bistecca di manzo in crema di tartufo per stupire gli ospiti

Il tartufo è tra i prodotti più pregiati della cucina made in Italy. Ha un sapore molto deciso ed accompagna alcuni cibi come risotti, antipasti, cacciagione, salse ecc. .

Lo si può trovare di qualsiasi taglia e prezzo e va consumato subito dopo l’acquisto in modo che non perda la sua fragranza.

Affettato sottilmente con uno speciale utensile che si chiama affetta tartufi, un attrezzo munito di una lama regolabile, si possono ottenere fettine sottili come un foglio di carta.

Il tartufo è un ingrediente che valorizza e predilige i cibi semplici, non elaborati per evitare note di contrasto di sapori che potrebbero disgustare il palato.

Ecco di seguito la ricetta della bistecca di manzo in crema di tartufo per stupire gli ospiti.

Ingredienti per 4 persone

4 bistecche

tartufi q.b.

sale e pepe q.b.

4 cucchiai di olio

4 fondi di carciofi o patate

salsa olandese*

*Procedimento per preparare la salsa olandese:

In una piccola pentola, mettere 2 cucchiai di succo di limone, 1 tuorlo, 3 cucchi di burro fuso, 1 cucchiaio d’acqua un pizzico di sale e pepe e cuocere il tutto a bagnomaria.

Con una frusta o un cucchiaio di legno montare la salsa aggiungendo 100 g di burro suddiviso a pezzetti.

Fare attenzione a non incorporare il successivo ingrediente se il precedente non si è ben amalgamato.

Unire alla salsa i tartufi tritati grossolanamente e tenerla al caldo.

Preparazione delle bistecca di manzo in crema di tartufo

Far dorare nell’olio bollente 3 minuti per parte le bistecche, salarle e aggiungere il pepe un attimo prima di toglierle dal tegame.

Nel fondo di cottura della carne far insaporire per qualche minuto i fondi di carciofo, scottati in precedenza, oppure le patate in sostituzione ai carciofi.

Disporre le bistecche sul piatto di portata o vassoio con i fondi di carciofo disposti come contorno.

Per stupire gli ospiti, far cadere una cucchiaiata di crema di tartufo sulla bistecca di manzo ancora calda o servirla a separatamente.

Approfondimento

