La bisciola, il panettone originale della Valtellina che si prepara in 2 ore e dove comprarlo

Proporre un dolce diverso dai soliti panettoni e pandori può essere un’idea vincente. Il panettone valtellinese si può preparare con la ricetta originale in sole 2 ore.

Se non vogliamo metterci ai fornelli, lo possiamo comprare scegliendolo tra i migliori.

Per Santo Stefano o Capodanno portiamo in tavola questo dolce tipico che nel 2013 ha ricevuto il riconoscimento del Marchio Collettivo Geografico come garanzia di qualità.

La bisciola, il panettone originale delle Alpi lombarde che si conserva a lungo

L’origine di questo panettone risale alla fine del 1700. Napoleone, di passaggio in Valtellina, chiese ai suoi cuochi di preparare un dolce utilizzando prodotti locali. Nacque così la bisciola.

Abbiamo bisogno di 300 grammi di farina tipo 0, 15 grammi di lievito di birra, 160 grammi di noci, 100 grammi di uvetta, 100 grammi di fichi secchi. Inoltre dobbiamo procurarci 70 grammi di burro, 70 grammi di zucchero, 2 tuorli, 30 grammi di latte, 3 cucchiai di grappa e 1 cucchiaino di miele.

L’uvetta deve restare in ammollo nella grappa per circa un’ora. Fichi e noci devono essere tagliati grossolanamente. Sciogliamo un pizzico di sale in 130 grammi di acqua tiepida e impastiamo delicatamente la farina ed il lievito con il liquido. Copriamo l’impasto e lasciamolo lievitare in una ciotola all’interno del forno spento. Dopo circa mezz’ora aggiungiamo lo zucchero, un tuorlo ed il burro ammorbidito. Aggiungiamo il latte ed il miele e impastiamo fino ad ottenere un composto morbido e giallo. Lasciamo lievitare per un’altra mezz’ora.

Come si cuoce la bisciola valtellinese

A lievitazione ultimata incorporiamo l’uvetta sgocciolata, le noci ed i fichi. Posizioniamo l’impasto su una teglia con carta forno e lasciamo lievitare per altri 30 minuti. Incidiamo la superficie con un segno a croce, spennelliamo con il tuorlo d’uovo e inforniamo a 180 gradi per 45 minuti.

Se non vogliamo preparare in casa la bisciola, il panettone originale della Valtellina, possiamo comprarla. Troviamo una versione con farina di segale a km0 sullo shop online di Butega Valtellina. Oppure c’è la versione tradizionale del panificio Viganò su Valtellina Shop. Anche sul sito di Gusto Valtellina o di Corso101 Dolceria valtellinese si può trovare il prodotto preparato secondo la ricetta tradizionale. Il prezzo si aggira intorno ai 10 euro.

Cosa bere con il panettone della Valtellina

Questo pane ricco dal sapore rustico, pieno di frutta secca e sapori di una volta può essere abbinato ad un bicchiere di vino passito di Pantelleria o un passito toscano a base di uve trebbiano e malvasia bianca.

Ancora meglio sarebbe avere una bottiglia di amaro Braulio, liquore a base di erbe e piante officinali della Valtellina invecchiato 2 anni in botti di rovere.

Sapori antichi e avvolgenti che si sposano al meglio per un originale fine pasto da gustare durante le feste e non solo.