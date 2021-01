Pulire e depurare il nostro organismo sono due funzioni simili, ma estremamente importanti per puntare a vivere bene. “Mens sana in corpore sano”, come dicevano i nostri avi latini. E, attenzione che, per pulire il nostro organismo è utilissima anche semplicemente l’acqua, bevuta a stomaco vuoto, appena alzati. O, comunque, il famoso litro e mezzo assunto durante la giornata.

Miniera di salute per reni e fegato. I nostri Lettori che non soffrono di gastrite o colite, possono anche assumere un bicchiere di acqua e limone prima della colazione. La bevanda semplice e perfetta per depurare e allontanare la cellulite, reidratando sempre il nostro organismo. Semplice ed economica, ma vediamo assieme ai nostri Esperti un’altra benefica bevanda per sentirci e apparire più belli.

Drenante e depurativa

La bevanda semplice e perfetta per depurare e allontanare la cellulite è un’acqua drenante e depurativa a base di frutta e verdura. Dissetante d’estate, ottima tutto il tempo dell’anno, per permettere al nostro organismo di smaltire le tossine e far fiatare gli organi interni, sempre attivi. Per la nostra bevanda, armiamoci semplicemente di:

una caraffa di acqua naturale;

un limone;

una mela;

un cetriolo.

Tutta la salute necessaria contenuta in questa brocca, i cui ingredienti ci permetteranno di evitare i gas intestinali, rinfrescarci e reidratarci.

La preparazione

Prendiamo una brocca di acqua, tagliamo a fette, dopo averli ben lavati, i nostri tre ingredienti e lasciamo in frigorifero tutta la notte. Cominciamo a gustarla già la mattina successiva, possibilmente a stomaco vuoto e prima di colazione. Trattandosi di una bevanda assolutamente naturale, consigliamo di farla assaggiare anche i nostri bambini, permettendo così loro di beneficiare dei nutrienti presenti.

Nel caso in cui volessimo dare un ulteriore input al nostro transito intestinale, potremmo inserire nella bevanda anche un kiwi. Ma, ulteriori benefici, potremmo ricavarli, preparando bevande simili con le fragole, appena arriveranno fresche di stagione. Con il melone, l’ananas e i frutti di bosco. Andremo così a favorire anche una corretta circolazione sanguigna, a fornire antiossidanti e vitamine assolutamente fondamentali per aumentare le nostre difese immunitarie.

