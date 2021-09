Tutti sappiamo che alcuni alimenti sono più salutari di altri e non dovrebbero mai mancare in una dieta equilibrata. In particolare, c’è una bevanda lodata come la più salutare per eccellenza, e che i dottori spesso consigliano ai bambini e agli anziani come toccasana per tutta una serie di acciacchi quotidiani, e per rinforzare il sistema immunitario.

Ma anche se questo consiglio è in generale assolutamente veritiero, ci sono dei casi particolari in cui non bisognerebbe seguire la saggezza popolare. Vi è infatti una bevanda, lodata da tanti come la più salutare in assoluto, che non dovremmo mai consumare se soffriamo di alcune patologie. Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

La bevanda più salutare per eccellenza in realtà non andrebbe consumata se soffriamo di ipertensione

Ma di quale bevanda stiamo parlando esattamente? Della più amata a colazione: il succo di arancia. Il succo di arancia è ricchissimo di vitamine e fibra, ed è spesso parte integrante di una corretta alimentazione. In particolare è un’ottima fonte di vitamina C, ma anche di vitamina A, potassio, calcio e fosforo. Una vera bomba di salute. Ma attenzione, non per tutti. Chi soffre di ipertensione, infatti, non dovrebbe consumare arancia o succo d’arancia. Ma perché è sconsigliato? Perché chi assume farmaci ACE inibitori non dovrebbe consumare arancia o succo di arancia. I farmaci ACE inibitori (cioè inibitori dell’Enzima di Conversione dell’Angiotensina) sono comunemente impiegati per contrastare l’ipertensione arteriosa. Ma non vanno d’accordo con tutti gli alimenti. È per questo che la bevanda più salutare per eccellenza in realtà non andrebbe consumata se soffriamo di ipertensione.

I farmaci per l’ipertensione non vanno d’accordo con alcuni alimenti

Se prendiamo degli ACE inibitori non dovremmo consumare in eccesso alcuni alimenti, in particolare i cibi che contengono potassio, perché potrebbero causare una concentrazione troppo elevata di potassio nel sangue. È preferibile quindi evitare, per chi è in cura con ACE inibitori, i cibi ricchi di potassio come le banane, i kiwi, e ahimè, le amatissime arance.

Anche chi assume diuretici non dovrebbe consumare in eccesso le arance e non dovrebbe bere succo d’arancia.

Con cosa sostituirlo quindi a colazione? Se assumiamo farmaci è sempre meglio rivolgersi a un nutrizionista che saprà formulare la dieta migliore adatta a noi, ma in generale chi non può bere succo d’arancia può sostituirlo con tè o latte.

