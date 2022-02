La bevanda dell’inverno unisce tè nero al rum e viene dall’Europa centrale, ma ecco come prepararla in casa

Per la stagione fredda esistono alcuni preparati a base di liquori che potrebbero garantirci una grande soddisfazione. Potremmo berli davanti al camino oppure alla fine di una sciata. Hanno la straordinaria dote di essere così caldi da darci una vampata prolungata di sollievo e di calore. Alcuni sono piuttosto noti al grande pubblico anche in Italia, come ad esempio il Bombardino ed il Calimero. Questi si trovano con discreta facilità in molti bar italiani. Ma nelle zone dell’Alto Adige è molto diffusa una straordinaria ricetta che proviene dall’Austria.

Il suo nome è Jagertee e letteralmente significa il tè del cacciatore. Una volta, infatti, i cacciatori del Tirolo utilizzavano questo preparato per mantenere il corpo e lo spirito riscaldati a lungo. Sarebbe questa la novità che dovremmo conoscere. La bevanda dell’inverno unisce tè nero ad una componente alcolica ed oggi vediamo come prepararla in casa. Il metodo è simile a quello utilizzato per realizzare un punch. Il tè del cacciatore è diffusissimo in Austria (che ne reclama la paternità), e molto amato anche in Svizzera ed in Germania. Esistono varie versioni di questa bevanda. Alcune utilizzano il vino, rendendolo piuttosto simile ad un vin brulè.

Come prepararlo

Il grado alcolico è relativamente basso, attorno ai 15°. Questo sarebbe dovuto alla procedura di evaporazione conseguente alla bollitura dell’acqua. Per prepararlo dobbiamo fornirci di tè nero, uno spruzzo di vino bianco e di rum e poi zuccherare a piacere. In primo luogo, utilizziamo una tazza di tè nero che avremo precedentemente preparato. Versiamo il contenuto in un pentolino. Qui possiamo aggiungere uno spruzzo di vino bianco e circa 3 cl di rum (un’oncia). A questo punto riscaldiamo tutti gli ingredienti insieme per qualche minuto.

Potremmo intanto preparare il bicchiere. Utilizziamo il cosiddetto Hot toddy. Questo è il bicchiere di vetro utilizzato anche per le bevande come il bombardino. Il vetro, infatti, propaga il calore e lo conserva per molti minuti. Poniamo nel bicchiere un bastoncino di cannella. Versiamo all’interno il tè del cacciatore riscaldato. Aggiungiamo infine una rotella di arancia per guarnire.

Se gradiamo, possiamo aggiungere una bustina di zucchero per rendere ancora più gradevole e dolce ciò che abbiamo ottenuto.

I freddolosi avranno così trovato una nuova fonte d’ispirazione. Le proprietà del tè nero sono molto gradite e note, oltretutto. Possiamo bere il tè del cacciatore a fine pasto accompagnato da uno strudel di mele, oppure alla fine di una lunga giornata di fatiche.