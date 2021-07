Durante le giornate estive sappiamo bene quanto sia importante bere il giusto quantitativo d’acqua per idratare il nostro corpo. Oltre a l’acqua possiamo consumare tantissime bevande che fanno bene alla nostra salute e che deliziano il palato.

Alcune sono a base di frutta e verdura, altre solo di frutta, anche il the freddo ci aiuta a soffrire meno il caldo.

Tra le varie bevande estive noi di ProiezionidiBorsa vogliamo segnalare una bevanda a base di latte fresco che farà impazzire i bimbi ma anche gli adulti.

La bevanda deliziosa per bimbi e aggiungendo questo alcolico anche per gli adulti

La bevanda che stiamo per suggerire è dal gusto fresco, delicato e incredibilmente buono. Alcuni di noi lo conoscono già perché lo consumano a colazione, a merenda o addirittura dopo cena durante le sere estive.

La bevanda estiva che delizierà i bimbi e gli adulti è a base di latte, sciroppo di mandorle, sciroppo di menta e qualche cubetto di ghiaccio.

Questa può essere preparato anche con foglie di menta fresca ma per facilità indichiamo la bevanda che può essere pronta in tre minuti.

Ecco le giuste dosi e preparazione

Gli ingredienti che ci servono per preparare questa bevanda dal gusto strepitoso sono:

400ml di latte intero;

100ml di sciroppo di mandorle;

100ml di sciroppo di menta;

ghiaccio q.b.

Prendiamo una caraffa e uniamo il latte, lo sciroppo di mandorla e lo sciroppo di menta. Per quanto riguarda il latte è possibile anche utilizzare il latte senza lattosio, il latte di soia o altro. Questo dipende dal nostro gusto personale.

Uniti gli ingredienti aggiungiamo il ghiaccio preferibilmente tritato, mescoliamo per qualche minuto e per guarnire prendiamo qualche foglia di menta fresca.

La bevanda è già pronta così e può essere servita ai bimbi, per gli adulti invece è possibile renderla alcolica aggiungendo un ingrediente a sorpresa.

Ci stiamo riferendo al rum, preferibilmente bianco, con questa aggiunta la bevanda risulta ideale per le calde sere d’estate. In poche mosse ecco la bevanda deliziosa per bimbi e aggiungendo questo alcolico anche per gli adulti.