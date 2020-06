La benefica alleanza per dimagrire: pompelmo e aceto. Potremmo definirla la strana coppia. Oppure la benefica alleanza per dimagrire: pompelmo e aceto, quando due opposti si attraggono. E, in effetti, come due pile che danno energia, pompelmo e aceto sono pronti a stupire per farci dimagrire. La domanda sorge subito spontanea: quali principi attivano per farci smaltire grassi e tossine?

– Il pompelmo è ricchissimo di fibre e ha pochissimi zuccheri. Un composto micidiale per la lotta al chilo di troppo! Il suo merito è infatti quello di avviare il metabolismo a livelli super, con una marcia in più. E, questo determina un maggior transito intestinale e una funzione spazzino attivata. Il consiglio è quello di prendere un bel bicchiere di concentrato alla mattina appena alzati.

– L’aceto dal canto suo ha nel Dna i contenuti naturali per contrastare i grassi. Essendo uno dei migliori diuretici naturali, elimina i grassi accumulati nel corpo. Oltre a essere un valido antinfiammatorio, a migliorare il sistema immunitario e a contrastare l’invecchiamento cellulare

Ma attenzione agli altri alimenti salutari

La benefica alleanza per dimagrire: pompelmo e aceto, non è però l’unica miscela attiva per attivare il metabolismo ed eliminare i chili di troppo. Ci sono molti alimenti che abbiamo davanti agli occhi e di cui non conosciamo in pieno le potenzialità.

– Caffè che allontana il desiderio di mangiare

– Anguria, ricchissima di acqua e povera di zuccheri, un fantastico diuretico e un super idratante del nostro corpo. Approfittiamo della stagione e facciamone scorpacciate per stare meglio!

– Peperoncino, dal doppio jolly: dona senso di sazietà e migliora la circolazione sanguigna e relativa digestione.

– Tè verde, grazie alla catechina depura l’organismo e aiuta a perdere peso. Bevuto con costanza è un toccasana anche per la lotta ai radicali liberi.

Un consiglio per l’estate

Se vogliamo non solo perdere il chilo di troppo, ma anche pulire il nostro intestino, approfittiamone per mangiare un po’ di verdura cruda, come carote, sedani e cetrioli. Ricchissimi di acqua e vitamine sono degli autentici spazzini delle arterie. Le tradizionali insalatone estive poi non devono assolutamente mancare. Ma, senza farsi ingannare dall’aspetto, l’estate può trarre giovamento anche dalle vellutate di verdure. Prepararle e poi lasciarle raffreddare, per consumarle tiepide. Soprattutto a cena. Con tanti ringraziamenti da parte del nostro organismo!