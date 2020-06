Esistono numerosi, forse infiniti motivi per scegliere quest’anno l’Italia per le proprie vacanze. La prima, ovvia, è legata alle possibili ed eventuali future restrizioni in termini di mobilità. La seconda, di cui abbiamo già parlato, è il bonus vacanze previsto dal governo. La terza è proprio questa: la bellezza salverà il mondo. E in Italia, di bellezza ce n’è parecchia.

Già, ma dove andare?

Considerando che probabilmente un italiano su due quest’estate non avrà possibilità di andare in vacanza, possiamo sperare di non incontrare spiagge o località troppo affollate. Ma qualora fossimo smentiti dai fatti, la pianificazione delle vacanze può prendere in considerazione l’idea di riservare qualche tappa per visitare il nostro “Bel Paese”. Magari non tutti avremo due o tre settimane da dedicare al riposo. Certamente avremo qualche giorno o qualche fine settimana da dedicare alla visita del nostro patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico.

Un primato condiviso

Potremmo decidere di visitare qualcuno tra i borghi più belli d’Italia, oppure uno dei nostri 55 siti iscritti alla lista dei patrimoni UNESCO dell’umanità. Proprio così: forse non tutti sanno che l’Italia è il primo paese al mondo per siti UNESCO. Primato che condividiamo guarda un po’ proprio con la Cina.

Sono in totale 1121 i siti iscritti alla lista dei patrimoni dell’umanità, l’Italia da sola ne conta il 5%, più o meno. Un sito, per essere iscritto alla lista UNESCO, deve appartenere ad una delle tre categorie individuate dall’organizzazione. Può essere riconosciuto di importanza per il suo patrimonio culturale come un monumento, un sito oppure un agglomerato, un insieme, cioè, di costruzioni isolate o riunite. Oppure può essere riconosciuto e iscritto alla lista per il suo patrimonio naturale, come ad esempio le Dolomiti o il Monte Etna. Infine, può esserne rilevata l’importanza in quanto paesaggio culturale: a titolo di esempio la Costiera Amalfitana o la Val d’Orcia.

L’imbarazzo della scelta

Non resta che l’imbarazzo della scelta, in Italia tutto è realizzabile. In Abruzzo, ad esempio, esiste un posto dove è possibile sciare e contemporaneamente vedere il mare. Nei prossimi giorni, nella nostra rubrica, vi suggeriremo alcune proposte: quest’estate premiamo l’Italia con le sue straordinarie bellezze. “La bellezza salverà il mondo” dice l’Idiota di Dostoevskij. E noi quest’estate ne avremo bisogno, di bellezza.