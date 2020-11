Ecco la ricetta classica della bavarese, il dolce francese semplice da preparare e pronto in meno di un’ora. Questo dessert al cucchiaio può essere servito accompagnato da cioccolato, frutta candita o marmellate. Quindi, è ideale per essere consumato al termine di un pranzo. La ricetta che la Redazione di ProiezionidiBorsa propone è quella classica, cioè aromatizzata alla vaniglia, anche se esistono divese versioni di questo squisito dolce, dalla consistenza simile a quella di un budino. Anche se impiega poco tempo per essere realizzato, è bene non dimenticare che bisogna lasciarlo a raffreddare in frigorifero per un lungo lasso di tempo di cinque ore.

La bavarese, il dolce francese semplice da preparare e pronto in meno di un’ora

Ingredienti per 4 persone

150 ml di latte;

3 tuorli di uovo;

70 gr di zucchero;

200 ml di panna;

2 ml di estratto di vaniglia;

6 g di gelatina in fogli (ad esempio, la colla di pesce)

Procedimento