La battaglia sulle Autostrade per l’Italia si sposta in Europa. Quale futuro per Atlantia?

È di qualche giorno fa la notizia che la battaglia sulle Autostrade per L’Italia (Aspi) in corso tra la famiglia Benetton e il governo italiano si è spostata in Europa. Secondo il Financial Times, infatti, i vertici della società hanno scritto una lettera alla Commissione Europea lamentando che il decreto milleproroghe ha abbattuto i 23 miliardi di risarcimento che sarebbero spettati ad Atlantia in caso di interruzione della concessione prima della sua scadenza naturale.

Basterebbe già solo questo per capire l’importanza dell’esito della battaglia sulle Autostrade sul futuro di Atlantia.

La situazione, però, è ancora molto confusa con diversi scenari che si sovrappongono. Quello più probabile è che oltre a un piano di investimenti e riduzione dei pedaggi da parte di Aspi, ci sia un cambiamento delle governance della società. In particolare, acquisterebbe un ruolo molto importante la Cassa Deposito e Prestiti che insieme ai fondi interessati all’operazione prenderebbe il controllo della società.

Il tempo, però , stringe ed entro il 30 giugno una decisione dovrà essere presa. Certo la lettera alla Commissione Europea non aiuta, infiammando la battaglia sulle Autostrade.

Per chi pensa di investire su Atlantia deve essere chiaro che, almeno fino a fine mese, le quotazioni saranno condizionate da questa vicenda. La prudenza, quindi, è d’obbligo.

Intanto per gli analisti il titolo rimane sempre molto interessante. Il consenso medio, infatti, è Overweight con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%

Analisi grafica e previsionale sul titolo Atlantia

Atlantia (MIL:ATL) ha chiuso la seduta del 18 giugno a quota 14,67€ in ribasso del 0,03% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è rialzista supportata da un segnale di BottomHunter. Al momento le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 16,6334€, con la massima estensione che si trova in area 20,4156€.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusura settimanali inferiori a 12,901€.

