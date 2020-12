Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le banane sono perfette per sperimentare nuovi dolci ma c’è un dessert che arriva dall’America e che ha conquistato davvero tutti. Si sta parlando della banana split, un dolce semplicissimo, veloce e poco light a base di frutta e gelato. Perfetto per l’estate ma, per chi ama il gelato in inverno, ottimo anche per questa stagione.

La protagonista assoluta di questo dolce è una banana tagliata a metà e ricoperta con tre palline di gelato. Solitamente come gusti vengono consigliati panna, cioccolato e fragola ma è possibile scegliere i gusti che più aggradano.

Preparazione

Ecco, di seguito, come preparare la banana split, il dessert americano che ha conquistato tutti.

Prima di tagliare la banana bisognerà preparare le decorazioni di cioccolato e marmellata.

Prendere 80 grammi di cioccolato fondente e farlo cuocere in un pentolino a bagnomaria aggiungendo 20 ml di panna scaldata in precedenza. Sempre mescolando.

In alternativa potrà essere utilizzato il forno a microonde, il cioccolato sarà fuso in 50 secondi. Andrà anche preparato il topping di marmellata di fragole.

Successivamente bisognerà tagliare la banana a metà, disporla su un piatto e aggiungere le tre palline di gelato. Come detto in precedenza solitamente si utilizzano cioccolato, fragola e panna ma è possibile variare.

Dopo aver posizionato il gelato sarà necessario concludere la preparazione guarnendo il tutto con i topping, preparati in precedenza, di cioccolato e marmellata.

Da ultimo potranno essere aggiunte nocciole o scaglie di cioccolato. Per ottenere una banana più cremosa sarà possibile lasciarla un minuto nel forno a microonde dopo averla bagnata con un pò di rum.

Variante

Sono nate diverse varianti alla banana split tradizionale, sia più leggere che più caloriche.

Per il primo caso si potrà sostituire il gelato con lo yogurt greco e le guarnizioni di cioccolato e marmellata con miele o sciroppo d’acero.

Nel secondo caso, invece, si è di fronte a una ricetta particolarmente calorica, la banana split con nutella. Dapprima bisognerà cospargere di nutella la banana tagliata a metà, successivamente andranno aggiunti il gelato e le granelle di nocciola.

Insomma, la banana split è davvero il dessert americano che ha conquistato tutti.