La Turchia è piena di tradizioni culinarie e di ricette che hanno influenzato tantissimo la cucina dei Paesi vicini ad essa. La cucina turca, infatti, è unita a doppio filo con quella greca, armena e albanese. Oggi vogliamo preparare assieme la baklava, un dolce turco da preparare in due minuti. La baklava è formata da una sfoglia di pasta fillo e ripiena di pistacchi e miele. Alcune varianti includono nella ricetta anche con le mandorle, cosa che non cambia la bontà del dolce.

Vediamo insieme come preparare al meglio questo dolce.

Gli ingredienti

a) 300 gr di pasta fillo fresca già pronta;

b) 400 gr di mandorle pelate;

c) 300 gr di burro;

d) 8 gr di cannella in polvere;

e) 250 gr di miele millefiori;

f) 200 gr di acqua;

g) 200 gr di zucchero.

La baklava, un dolce turco da preparare in due minuti

Per prima cosa prendiamo le mandorle già pelate e frulliamole in un mixer, per ottenere una granella molto grossolana. Mettiamoci anche la cannella per aromatizzare il tutto.

A parte, in un pentolino, sciogliamo il burro, ci servirà per dopo.

Prendiamo una teglia grande quanto i fogli di pasta fillo, di circa 36×27 cm. Spennelliamo il fondo della teglia col burro fuso e adagiamo il primo foglio di pasta fillo su di essa. Spennelliamo ancora una volta col burro fuso e ricopriamo con un secondo foglio di pasta fillo che verrà imburrato nuovamente.

A questo punto cospargiamo il ripieno per un terzo della superficie e copriamo con altri due fogli di pasta fillo, sempre imburrati. Così facendo, alterniamo due fogli per una parte di ripieno. In tutto, andranno utilizzati quattordici fogli di pasta fillo per un dolce formato da tre strati di ripieno.

Con un coltello ben affilato, tagliamo il dolce a rombi e inforniamo il dolce a 160° per quaranta minuti.

Lo sciroppo

Prepariamo lo sciroppo d’accompagnamento.

Prendiamo il miele e lo zucchero e l’acqua. Scaldiamo l’acqua e aggiungiamo miele e zucchero, per creare uno sciroppo. Lo sciroppo deve cuocere a fuoco bassissimo per almeno un’ora.

Sforniamo il dolce e ricopriamolo con lo sciroppo così preparato.

La baklava, un dolce turco da preparare in due minuti, è quindi pronta. Servitela con gelato o da sola, a seconda dei gusti.