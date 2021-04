La bacca rossa dalle sue molteplici proprietà benefiche al suo uso in cucina

È un frutto poco conosciuto e non facile da trovare, se raccolto ben maturo, dal colore rosso o bruno. Ha un sapore dolciastro-aromatico che va consumato in moderate quantità da crudo, come confettura, come acquavite e aceto aromatizzato.

La sua bacca è rossa dal sapore gradevole, dalla superficie granulosa e polpa succosa.

Il corbezzolo è un arbusto sempreverde decorativo che può arrivare anche a 12 m di altezza, dalla chioma tondeggiante, ricco di fiori di vari colori, produce un frutto dal colore vivace.

In alcune regioni è conosciuto con il nome di cocomero di mare, ciliegia marina, fragola marina o fragola di montagna.

Questa pianta è molto utilizzata in fitoterapia per le sue caratteristiche benefiche e proprietà terapeutiche.

Le foglie e le radici del corbezzolo svolgono un’azione antimicrobica, disinfettante del tratto urinario e astringente. Mentre le foglie sono ricche di vitamine e antiossidante.

a) Abbassa la pressione e funge da antinfiammatorio ideale per fegato e intestino;

b) le foglie sono utilizzate come rimedio naturale per contrastare la cistite e le infiammazioni del tratto urinario;

c) grazie alla presenza del principio attivo arbutina, conosciuta per le sue proprietà antibatteriche, produce una forte azione antibatterica, antisettica, disinfettante, analgesica su tutto l’apparato urinario. Quindi ideale per contrastare le prostatite.

d)ricco di vitamine e antiossidanti

e)i suoi infusi sono ottimi in caso di diarrea, come stimolanti della circolazione, forte potere astringente e diuretico ed elimina i liquidi in eccesso e drena l’organismo.

Questa bacca si presta a molteplici utilizzi in cucina, con le foglie si possono preparare ottime tisane e decotti, con il frutto ottime confetture, sciroppi e liquori.

La marmellata è ottima per farcire torte, crostate e biscotti, ottimo per aromatizzare aceti.

Marmellata

500g di corbezzoli

350g di zucchero

succo e buccia di limone

vaniglia

Procedimento

Lavare e tagliare i corbezzoli far bollire in 2 bicchieri di acqua per 20 minuti facendola assorbire completamente.

Passare il tutto nel passaverdure, rimettere a bollire con il resto degli ingredienti, far addensare per circa 20/25 minuti. Conservare in barattoli di vetro sterilizzati e capovolti.

Aceto aromatizzato

Versare in un vaso sterilizzato 30 corbezzoli non maturi, 5 foglie di alloro spezzettate e 1l di aceto.

Sigillare bene, riporre in un posto al buio per un mese, avendo cura di scuotere ogni ¾ giorni.

Filtrare e utilizzare per condire insalate, contorni e tutto ciò che è di proprio gusto.

La bacca rossa dalle sue molteplici proprietà benefiche ai suoi usi in cucina è un frutto antico che poche persone lo hanno assaggiato, ma assolutamente da provare.