L’ idrogeno spinge al rialzo Snam. Quali obiettivi per il titolo?

Che l’idrogeno e la transizione energetica fossero due capisaldi della strategia di Snam è stato scritto più volte su queste pagine (clicca qui per leggere).

Recentemente questi aspetti sono stati messi in evidenza in un report di Equita Sim che ha pubblicato prospettive e giudizi molto positivi sul titolo. L’aspetto interessante è che la rete di Snam potrebbe essere utilizzata per il trasporto dell’idrogeno. In questo caso Snam potrebbe avere un ruolo molto importante nella transizione energetica che porterà verso standard sempre più green.

I numeri principali che si possono estrarre dallo studio di Equita Sim sono

aumento degli investimenti nel settore del trasporto del gas pari a 0,7 miliardi (negli anni 2022-2024)

aumento degli investimenti da 0,4 a 0,6 miliardi per quanto riguarda la transazione energetica entro il 2023

incremento pari al 5% annuo del dividendo fino al 2022 (stabile negli anni seguenti), cosa che assicurerebbe uno yield di oltre il 6% nel 2022.

La sim, quindi, ha migliorato le stime dell’utile per azione negli anni seguenti e aumentato il target price sul titolo Snam del 10% circa a 5€ per azione . Il consenso, invece, è Buyuy grazie al lancio della nuova strategia dedicata all’idrogeno da parte dell’Unione europea e al ruolo della società nella Transazione energetica.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Snam

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 4,475€ in rialzo dello 3,16% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 4,8482€. C’è, però, l’ostacolo in area 4,5317€ che sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura settimanale sopra questo livello farebbe accelerare al rialzo i prezzi verso area 4,8482€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 5,6841€ (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,0153€.