L’ idrogeno e l’ efficienza energetica mettono le ali a SNAM

Le parole chiave nella politica di sviluppo di SNAM sono idrogeno ed efficienza energetica. Su questi due aspetti la società sta investendo molto e stando ai risultati in Borsa la scelta sembra essere vincente.

Della scelta di puntare forte sull’idrogeno come combustile del futuro abbiamo già scritto in passato (L’ idrogeno farà volare al rialzo il titolo SNAM). È di qualche giorno fa la notizia dell’accordo di SNAM con Alstom per lo sviluppo di treni a idrogeno. L’accordo, della durata di cinque anni, è molto importante in quanto vede l’alleanza tra un’azienda che si occupa di infrastrutture energetiche nel mondo e un’altra leader nel settore della mobilità sostenibile.

L’obiettivo, invece, di concentrarsi sull’efficienza energetica è frutto anche della volontà del nuovo ecobonus per i condomini. In quest’ottica va vista l’ultima doppia acquisizione di Snam, che ha raggiunto un accordo per rilevare il 70% di Mieci ed Evolve, due società attive nel settore dell’efficientamento energetico, con un investimento complessivo di circa 50 milioni.

Idrogeno ed efficienza energetica dove spingeranno il titolo SNAM?

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 10 giugno a quota 4,51€ in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 4,8482€. C’è, però, l’ostacolo in area 4,5317€ che sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura settimanale sopra questo livello farebbe accelerare al rialzo i prezzi verso area 4,8482€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 5,6841€ (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,0153€.

SNAM: proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Il pannello inferiore mostra il segnale di BottomHunter che quando vale 1 indica la formazione di un minimo sul time frame considerato.