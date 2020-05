L’ esplosione rialzista di Diasorin sembra non avere limiti. Quali potrebbero essere gli ostacoli lungo il percorso?

Non si può non parlare di esplosione rialzista per un titolo che negli ultimi tre mesi ha guadagnato circa il 50% a fronte di un settore di riferimento che ha perso circa il 2%.

Strano a dirsi, ma Diasorin ha fatto dell’emergenza coronavirus un’opportunità per crescere e dare vita alla performance stratosferica di cui abbiamo riportato. La società, infatti, ha sviluppato test sierologici e molecolari per individuare il coronavirus (clicca qui per leggere) che stanno avendo molto successo nel mondo.

È di qualche giorno fa la notizia dell’approvazione per il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG dall’Health Canada. A seguito di questa notizia Banca Akros ha confermato la raccomandazione accumulate sul titolo con target incrementato da 119,20€ a 192,50€. Secondo gli analisti i test sviluppati da Diasorin permetteranno al gruppo di incrementare vendite margini quest’anno e nel 2021, per poi ridurre il loro effetto a partire dal 2022. Il giudizio di Banca Akrots, però, rimane un caso abbastanza isolato. Il prezzo obiettivo medio degli analisti, infatti, è molto inferiore alle quotazioni attuali: 141,36€ contro i 189,2€ della chiusura del 20 maggio.

Ci sono due cose da osservare: secondo la media degli analisti Diasorin è sopravvalutata di oltre il 20%; anche i target indicati dagli analisti più ottimisti non lasciamo molto spazio al rialzo, circa il 5%.

Allora l’ esplosione rialzista cui abbiamo assistito sul titolo è agli sgoccioli?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo interrogare l’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Diasorin

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 20 maggio in rialzo rispetto alla seduta precedente del 5,58, chiudendo a quota 189,2€

La tendenza in corso sul time frame giornaliero è rialzista e ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 185,49€. In questo scenario la chiusura del 20 maggio potrebbe avere conseguenze molto importanti in quanto ha visto la rottura in chiusura di giornata della fortissima resistenza in area 185,49€. Le quotazioni, quindi, sono ora dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 221,2€. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 257€.

Una chiusura sotto ara 185,49€ aprirebbe le porte a una discesa con conseguente inversione ribassista.