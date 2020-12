Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il punto forte della cucina indiana è che accontenta celiaci, onnivori e vegani.

Non fa eccezione il Kombdi masala bontà senza glutine, stavolta a base di pollo.

Prima di cominciare a preparare la ricetta indiana, è bene segnarsi l’occorrente: spesso questi ingredienti non sono presenti abitualmente in dispensa.

Tutto l’occorrente per preparare il Kombdi masala

tre cucchiai di olio;

un cucchiaino di peperoncino piccante in polvere;

un cucchiaio di curcuma macinata;

quattro cosce di pollo, disossate;

100 ml di latte di cocco;

due cucchiai di succo di lime;

chapati o pane naan per servire.

Per insaporire la ricetta indiana sono inoltre necessarie queste spezie tipiche :

sei peperoncini essiccati, privati dei semi;

½ cucchiaino di pepe nero in grani;

due cucchiai di semi di coriandolo;

due pezzi interi di anice stellato;

sei chiodi di garofano;

½ cucchiaino di semi di senape nera;

una stecca di cannella;

½ cucchiaino di semi di cumino;

un cucchiaio di semi di finocchio;

un cucchiaino di noce moscata macinata.

Ed ecco infine gli ingredienti per la salsa di cocco che accompagnerà il Kombdi masala

150g di cocco fresco, grattugiato;

Un cucchiaio d’olio;

Una cipolla grande, affettata sottilmente;

Quattro spicchi d’aglio, tritati grossolanamente;

Un pezzo di zenzero delle dimensioni di un pollice, tritato grossolanamente;

Due cucchiai di foglie di coriandolo.

Il procedimento per realizzare una vera bontà senza glutine

Versare tutti gli ingredienti della miscela di spezie, tranne la noce moscata, in una padella grande e scaldare a fuoco medio per 8-10 minuti. Mescolare le spezie poi, man mano che sprigionano l’aroma, spegnere il fuoco e raffreddare. Usare un macina spezie o un mortaio per macinare fino a ottenere una polvere fine, e aggiungere la noce moscata.

Per la salsa, dorare il cocco nella padella con il composto di spezie a fuoco basso per 15-20 minuti, quindi versarlo in una ciotola. Il colore della noce di cocco diventerà marrone chiaro e si seccherà leggermente. Aggiungere l’olio nella padella seguito da cipolla, aglio, zenzero e coriandolo. Mescolare bene e friggere per 10 minuti a fuoco medio, finché le cipolle e l’aglio non saranno leggermente bruniti. Lasciare raffreddare, versare tutto in un frullatore con 150 ml di acqua e frullare finché la salsa non diventa fluida e senza grumi.

Scaldare l’olio in una padella grande, con coperchio e fondo pesante a fuoco medio. Qui friggere la salsa di cocco per 2-3 minuti. Spolverare poi il peperoncino in polvere, la curcuma e la miscela di spezie. Far saltare per un minuto, mescolando bene. Alzare leggermente la fiamma e addizionare il pollo. Friggere per 5 minuti, mescolando bene mentre il pollo cuoce. Aggiungere 400 ml di acqua, portare a ebollizione e cuocere a fuoco lento per 25 minuti con il coperchio, mescolando poco. Versare la salsa di cocco. Togliere il coperchio e cuocere a fuoco lento per altri 15-20 minuti, finché il condimento non si sarà addensato e il pollo sarà tenero.

Spruzzare il succo di lime… e il Kombdi masala bontà senza glutine, sarà pronto.