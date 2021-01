Se siamo appassionati di cucina del mondo non possiamo assolutamente fare a meno della Kladdkaka, la fantastica e morbida torta svedese al cacao. Si tratta di un dolce tipico della Svezia, gustoso e assolutamente irresistibile. Questa torta è una ricetta così importante che gli svedesi dal 2008 gli hanno dedicato il “giorno della Kladdkaka”, che si festeggia il 7 novembre. Scopriamo quindi come si prepara questa torta.

Ingredienti

Per cucinare la Kladdkaka abbiamo bisogno di:

150g di farina;

100g di burro;

150g di zucchero semolato;

4 cucchiai di cacao amaro;

2 uova;

1 pizzico di sale.

Se non amiamo particolarmente il dolce possiamo anche diminuire la quantità di zucchero fino a 100g. Al contrario se invece lo amiamo possiamo aumentarlo leggermente.

Facoltativamente si può aggiungere anche un pizzico di polvere di caffè per esaltare ulteriormente il sapore del cioccolato.

Prepariamo la Kladdkaka, la fantastica e morbida torta svedese al cacao

Per prima cosa dobbiamo sciogliere il burro e lasciarlo tornare a temperatura ambiente. Nel frattempo in una ciotola sbattiamo le uova assieme allo zucchero. Quando avremo ottenuto un composto omogeneo aggiungiamo un pizzico di sale e il burro fuso a temperatura ambiente e amalgamiamo il tutto. A questo punto aggiungiamo anche la farina, il cacao e se vogliamo anche la polvere di caffè, fino ad ottenere una consistenza uniforme.

Rovesciamo l’impasto all’interno di una teglia imburrata e livelliamo la superficie. Versando l’impasto facciamo attenzione a farlo dai bordi e non dal centro: questo piccolo accorgimento impedirà alla torta di gonfiarsi nel mezzo. Infine inforniamo in forno statico a 180 °C per circa 15-20 minuti. La torta si gonfierà leggermente e sarà pronta quanto risulterà croccante sul bordo e morbida e umida dentro. Per questo motivo è consigliabile controllare gli ultimi minuti di cottura infilando uno stuzzicadenti nell’impasto.

Una volta raffreddata possiamo servire la nostra Kladdkaka svedese! Secondo la tradizione questa torta va accompagnata con panna o creme alla frutta, ma è buonissima anche da sola con una spolverata di zucchero a velo.