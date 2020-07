Non si sa perché, ma tutti noi sembriamo essere molto affezionati ai nostri pantaloni. Li usiamo e riusiamo un’infinità di volte. E anche quando ci accorgiamo che si stanno consumando, non riusciamo proprio a separarcene. Sarà perché è davvero difficile trovare un jeans che ci stia bene, ma la realtà è questa. Ma arriva un momento in cui dobbiamo dire addio al nostro amato capo di abbigliamento. Infatti, spesso, quando i jeans sono rotti, non c’è verso di aggiustarli. E andare della sarta ci costerebbe un occhio della testa! Sarebbe molto più economico, in modo paradossale, comprarne un paio nuovo. Ma forse questo articolo potrà aiutarvi. Jeans strappati? Ecco come ripararli senza andare dalla sarta.

Non buttare via i tuoi jeans strappati

I jeans strappati non sono un grande outfit da sfoggiare in giro. Su questo siamo tutti d’accordo. E solitamente si rompono all’altezza del cavallo, quindi sono impossibili da indossare. Ma se ci fosse un rimedio per aggiustarli senza doverli buttare o andare dalla sarta? Vi proponiamo qui una semplicissima soluzione che potrebbe risolvere il vostro problema in men che non si dica!

Jeans strappati? Ecco come ripararli senza andare dalla sarta

Vi serviranno ago e filo, una tela adesiva del colore dei jeans e una macchina da cucire. Per prima cosa girate i pantaloni. Ora, assicuratevi che la tela aderisca bene ai jeans e mettete il ferro da stiro a fuoco per un minuto. Ora, passatelo sopra la tela adesiva. Assicuratevi che ogni angolo sia ben piegato. Solo in questo modo aderiranno a sufficienza sui pantaloni!

Adesso, prendete i vostri amati jeans con la tela adesiva e la macchina per cucire. Ricucite la parte strappata con molta attenzione. Vedrete come, grazie al colore della tela identico a quello dei jeans, lo strappo sarà invisibile! E così potrete riutilizzare i vostri pantaloni preferiti per un’altra stagione senza essere andati dalla sarta!