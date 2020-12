Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Jeans perfetti sempre, i consigli degli stilisti su come indossarli.

È uno dei capi d’abbigliamento più versatili. Si può usare tutto l’anno, abbinandolo praticamente con qualsiasi cosa. Può diventare tanto parte di un outfit più smart quanto di quelli più casual. Si tratta, ovviamente, del jeans: intramontabile e trendy, proprio la sua grande versatilità può diventare il suo peggior difetto.

La varietà dei modelli in commercio può confondere. Non sempre è facile e immediato scegliere quale indossare e in che occasione. Ecco allora i consigli degli stilisti più affermati per avere sempre una linea perfetta con indosso i jeans

Jeans perfetti sempre, i consigli degli stilisti su come indossarli

Bisogna fare delle distinzioni in base al contesto.

Se si vogliono esaltare i fianchi, ecco come scegliere i jeans. Vanno evitati i modelli “baggy”, che non esaltano il punto vita. Banditi i modelli eccessivamente stretti. Anche i bicolor, chiari sui fianchi e scuri sulle gambe, sono da evitare. Bisognerebbe poi cercare di non indossare colori troppo vivaci e chiari.

Se si è fan dei jeans skinny, che possono essere un capo molto sexy, è meglio evitare taglie troppo piccole o con gamba troppo corta. L’effetto “ripped” è stilosissimo, ma non si dovrebbe mai esagerare. Da evitare anche un cavallo troppo marcato. E soprattutto d’inverno non sempre è obbligatorio infilare i pantaloni negli stivali, anzi!

Allo stesso modo, per i pantaloni larghi, molto comodi e fashion se collocati nel giusto outfit, attenzione alle misure. Sono da evitare le taglie troppo grandi e le misure troppo lunghe di gamba. Accorciare l’orlo è sempre un’ottima soluzione.

Le donne over 40 attente alla moda giovanile usano moltissimo i jeans, ma anche qui c’è da seguire qualche consiglio.

Il jeans fa parte dell’outfit, quindi dev’essere sempre tutto armonioso. Mai abbinare modelli skinny a capi larghi o viceversa: diventerebbe una confusione senza senso. La cintura e le scarpe abbinate ai jeans sono accessori formidabili. La prima affila la silhouette, le seconde dovrebbero essere sempre sneakers quando si indossano questi pantaloni. Infine, il jeans strappato è sicuramente trendy, ma quando è eccessivo meglio lasciarlo agli adolescenti.