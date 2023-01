Ivana Spagna, lo schiaffo a Wanda Radicchi e tre segreti che pochi conoscono

La cantante ha 68 anni e la sua partecipazione alla notte di Capodanno di Canale 5 è stata un successo. Torna in grande stile ma nella sua vita privata ci sono tre aspetti che non sono noti a molti.

Chiude il 2022 con una tournée internazionale, per non parlare della partecipazione all’Eurovision Song Contest cui sfugge davvero per poco. La notte del 31 dicembre 2022 Ivana Spagna è ospite di “Capodanno in Musica” condotto da Federica Panicucci: incassa un consenso popolare che pare lo stesso dei suoi migliori anni. Di quel periodo d’oro per la sua carriera quando, nel 1986 con Easy Lady, si piazza di diritto tra le cantanti più seguite del panorama nazionale e internazionale. Da lì il successo è un crescendo. Esibizioni televisive e concerti dal vivo sono sempre un successo come pure le sue diverse partecipazioni al Festival di Sanremo.

L’inchiesta ai danni della sosia Wanda

Ivana Spagna, lo schiaffo a Wanda Radicchi, ossia a chi con lei avrebbe giocato d’astuzia. La cantante è donna di classe e ha talento vocale e musicale indiscusso. Inoltre, non possiamo far mistero del suo fisico che ancora oggi fa invidia alle più giovani. Ha una sosia che risponde al nome di Wanda Radicchi. Non le occorre molto trucco per somigliare ad Ivana, davvero vedere Wanda può obiettivamente trarre in inganno.

La cantante, il cui nome d’arte è Wanda Fisher, con Spagna ha avuto qualche problemino in seguito all’accusa relativa a diverse esibizioni pubbliche in cui Wanda si sarebbe presentata come Ivana. Infatti, dopo un’inchiesta per “sostituzione di persona” portata avanti dalla Procura di Milano, la signora Wanda ha interrotto l’attività scia del talento di Ivana. Quella vera!

Ivana Spagna, lo schiaffo a Wanda Radicchi che prova a lucrare su di lei e 3 confidenze

L’artista da anni seguirebbe la dottrina etica e filosofica del buddismo. Secondo notizie del suo fans club sarebbe la Presidente onoraria della Onlus “La casa del Tibet” per la sede in provincia di Reggio Emilia, a Votigno di Canossa. Si tratta di un “Centro Culturale senza scopi di lucro”. È “un luogo per la meditazione con spazi per tavole rotonde, seminari, corsi”.

Il ruolo di Bimba nella vita privata dell’artista

Il secondo aspetto che riguarda la vita privata di Ivana Spagna fa riferimento al suo grande dolore per la perdita della madre. Segue un periodo di grande sconforto per l’artista, al punto da meditare il suicidio e lo rivela in più occasioni. Così come dice che è la sua gattina Bimba a rappresentare l’àncora di salvezza. È il suo miagolio a distoglierla dal brutto gesto. Ancora oggi Spagna si circonda di simpatici gattini che riprende e immortala per i suoi followers su Instagram.

E l’altro aspetto che non tutti conoscono riguarda la sua vita sentimentale, abbastanza compromessa. Si sposa nel 1992 a Las Vegas ma si separa una settimana dopo. Poi vive una lunga storia d’amore con il suo manager Ugo Cerruti, ma anche con lui finisce. Oggi sarebbe single. E nel profondo a volte riaffiora quell’amarezza per un aborto spontaneo negli anni Novanta.