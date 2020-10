Ormai le lenti a contatto sono diventate uno strumento utilissimo se non si vogliono portare gli occhiali. Vengono usate per compensare tutti i difetti della visione. Miopie, ipermetropie, astigmatismi e presbiopia. Ce ne sono di varie tipologie: giornaliera, quindicinale, mensile. Ma esistono anche delle lenti a contatto colorate, che modificano il colore dell’iride. Alcune hanno una correzione visiva, altre sono semplicemente estetiche.

Iva al 4% per lenti a contatto colorate e in quali casi

Per i prodotti con correzione della gradazione è prevista l’IVA agevolata al 4% perché considerati ausili per chi ha problemi visivi permanenti.

Ma si può applicare la stessa aliquota alle lenti a contatto colorate?

L’Agenzia delle Entrate spiega nella risposta all’interpello numero 488/2020 che l’Iva al 4% è applicabile sono in alcuni casi. Cioè quando le lenti a contatto colorate abbiano anche una correzione. Quindi nel caso in cui siano un ausilio per persone che hanno problemi di vista non è rilevante che siano colorate.

L’aliquota ridotta non è applicabile nel caso in cui le lenti a contatto abbiano un uso solamente estetico.

La norma è stata inserita nel decreto IVA, di preciso nel n. 41-quater nell’allegato con la Tabella A, parte II.

La tabella prevede l’IVA al 4% per “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

Tutti i prodotti accessori hanno l’Iva al 4%?

La risposta è no. Come abbiamo detto sono soggette a Iva al 4% le lenti a contatto correttive, le lenti a contatto colorate correttive. Si specifica che anche gli occhiali usufruiscono dell’Iva al 4%, ma solo se si tratta di prodotti finiti, composti da montatura e lenti oftalmiche graduate.

Per quanto riguarda la sola montatura si applica l’Iva ordinaria. La stessa cosa per le lenti a contatto colorate senza gradazione.

Per quanto riguarda i liquidi e le soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto, il documento specifica che l’Iva applicata rimane quella del 22%.

Ecco quando si applica l’Iva al 4% per lenti a contatto colorate e in quali casi. Questa era l’applicazione Iva per quanto riguarda le lenti a contatto. Se ti interessa sapere qual è l’Iva applicata alle mascherine e ai termometri puoi trovarla qui.