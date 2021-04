Il business del vino continua a crescere e ci sono diverse società italiane che lo producono, lo vendono in Italia e lo esportano anche all’estero. Fra di esse troviamo Italian Wine Brands.

Il nostro Ufficio Studi ha inserito questo titolo nella propria lista delle raccomandazioni dal mese di ottobre dello scorso anno al prezzo di quotazione di 19,40 euro per azione. Ad oggi, la nostra view è la seguente: Italian Wine Brands rimane ancora sottovalutata ed è pronta per ripartire al rialzo.

Procediamo per gradi.

La società che capitalizza a Piazza Affari circa 205,4 milioni di euro, produce e distribuisce vini in Italia e nel Mondo.

Il titolo (MIL:IWB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 aprile al prezzo di 28,90 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 20,2 ed il massimo a 30,50.

Nel corso del 2020 ha segnato il minimo a 10,45 ed il massimo a 20,50.

Analisi sommaria dei bilanci degli ultimi anni

Si prevede che i guadagni cresceranno del 6,7% all’anno mentre gli utili sono cresciuti del 79,3% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 3 giudizi) convergono sul prezzo obiettivo di 36,83 euro per azione. I nostri calcoli invece, ottenuti attraverso lo studio degli ultimi anni di bilancio, riportano ad un prezzo di fair value in area 35 euro (abbiamo ulteriormente alzato il nostro target dal precedente 28,17 del mese di ottobre e dai reports successivi).

Italian Wine Brands rimane ancora sottovalutata ed è pronta per ripartire al rialzo

Come abbiamo scritto nel paragrafo precedente, ai livelli attuali a parer nostro il titolo è ancora sottovalutato e di non poco.

Quale strategia operativa quindi applicare?

Per chi mantiene il titolo in ottica di lungo termine, come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop loss/stop profit di lungo termine a 23,09. Supporto di breve termine a 25,89. Per chi volesse comprare il titolo, al momento consigliamo di farlo ai prezzi attuali con stop loss a 25,89 per primo target a 30,50/32 da raggiungere per/entro 1/3 mesi

Come al solito si procederà per step.