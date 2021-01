Italian Wine Brand dopo il dividendo integrativo potrebbe raddoppiare il valore delle sue azioni?

In data 4 gennaio il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato un dividendo integrativo di 0,4 euro che va ad aggiungersi alla distribuzione da 0,1 euro già operata dalla Società lo scorso 16 giugno 2020. Come si legge nel comunicato stampa della società, la distribuzione di questo dividendo è conseguenza

(i) dei risultati estremamente positivi in termini di volumi di fatturato realizzati nel corso dell’esercizio;

(ii) della forza del modello di business del gruppo IWB che ha mostrato, anche nel periodo di crisi, la capacità di generare valore per gli azionisti e che non è stato impattato dalla situazione di pandemia da COVID-19;

(iii) dell’andamento positivo della Società anche nel secondo semestre del presente esercizio.

Queste ottime notizie vanno ad aggiungersi alla sottovalutazione, che secondo i multipli di mercato, si aggira intorno al 50%. Anche per gli analisti che coprono il titolo il IWB è molto interessante. Il consenso medio, infatti, è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Secondo l’analisi grafica Italian Wine Brand dopo il dividendo integrativo potrebbe raddoppiare il valore delle sue azioni

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 4 gennaio in rialzo del 3,37% rispetto alla seduta precedente a quota 21,5 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è saldamente rialzista, sostenuta anche dal segnale dello Swing Indicator, con le quotazioni che stanno puntando al I obiettivo di prezzo in area 23,7 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi in area 30,7 euro e 37,8 euro, per un potenziale rialzista di circa l’80%..

Solo una chiusura settimanale inferiore a 19,3 euro farebbe virare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La tendenza sul time frame mensile è rialzista ed è anch’essa sostenuta da un segnale dello Swing Indicator. Questo scenario di lungo periodo vede obiettivi molto interessanti fino in area 46,9 euro per un potenziale rialzo del 120% dai livelli attuali. Una prima conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 22,9 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe al raggiungimento del nuovo obiettivo in area 36,8 euro e così via.

Lo scenario rialzista, invece, verrebbe sconfessato da una chiusura mensile inferiore a 20,5 euro.

