Perché gli olandesi non sopportano gli italiani?

La vera domanda è perché gli olandesi non vogliono pagare i debiti degli italiani?

Chi ha ragione?

L’Italia non brilla certo per i suoi dati economici in Europa il suo rapporto debito/PIL è il peggiore superato solo da quello della Grecia.

Vediamo adesso i dati macroeconomici tra il nostro Paese e l’Olanda.

Rapporto debito/PIL anno 2019:

Italia: 132

Olanda:57

Il rapporto debito/PIL dell’Italia è praticamente oltre il doppio, questo cosa vuol dire? L’Olanda in caso di bisogno può espandere in maniera impressionante la propria spesa pubblica senza grossi problemi.

Vediamo adesso i relativi rating delle maggiori società del settore:

Il rating dei Paesi Bassi è enormemente migliore di quello dell’Italia è uno dei migliori del mondo, è addirittura uguale a quello della Germania.

Vediamo adesso i dati futuri per rapporto debito/PIL:

Italia: anno 2020, 158,9%; anno 2021 153,6%

Olanda: anno 2020, 62,10%, anno 2021 57,6%

Dalle stime anche in questo caso i dati parlano da soli.

L’Italia resterà sopra il rapporto debito/PIL dell’anno 2019, l’Olanda nel 2021 avrà quasi lo stesso rapporto.

Vediamo adesso la crescita e/o la diminuzione del PIL nazionale nei prossimi due anni.

Italia contro Olanda o Olanda contro Italia: il PIL nazionale.

Italia: anno 2020, – 9,5%; anno 2021 6,5%, PIL Negativo -3%;

Olanda: anno 2020, – 6,8%, anno 2021 5%. PIL negativo – 1,8%

Anche in questo caso i dati macroeconomici sono a sfavore dell’Italia.

Vediamo i dati sulle pensioni, argomenti di notevole interesse per gli italiani.

Nella classifica internazionale dei sistemi pensionistici, un recente studio predisposto dalla società Melbourne Mercer Global Pensions Index, l’Olanda ha il migliore sistema pensionistico al mondo.

In Olanda il sistema pensionistico migliore al mondo.

Su questo studio basato su 37 paesi l’Italia è alla 27 posizione mentre l’Olanda è la prima.

Ha il sistema pensionistico migliore e il più sostenibile.

Per quello italiano il problema maggiore è la sua sostenibilità, a causa di assenza di leggi stabili.

La legge su quota 100 è una delle più criticate, da questo studio.

Secondo questo studio per l’Italia si prevede veramente un disastro annunciato.

Il futuro delle nuove generazioni è stato volutamente sacrificato da una classe politica.

Dalla lettura di questi dati, come possiamo criticare gli amici olandesi quando non vogliono impegnarsi a condividerei debiti dei Corona Bond, senza che non siano prese determinate riforme inderogabili per il nostro Paese?

Purtroppo, in questo caso, non posso biasimare i colleghi olandesi che non intendono mettere in comune una parte dei debiti legati alla epidemia del Covid-19.

Posso soltanto continuare a dire che in Italia è mancata una classe politica adeguata al Paese.

Gli scandali grandi e piccoli che vengono fuori con regolarità, purtroppo parlano da sé.