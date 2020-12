Italia al primo posto per pressione tributaria

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Record negativo tutto italiano, nel nostro Paese le tasse più alte d’Europa.

Questi, purtroppo, sono i dati che provengono da un recente studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato recentemente.

L’Italia è il paese più tartassato d’Europa, questa è la conferma dell’Ente Nazionale dei Commercialisti italiani.

Dopo 5 anni in cui la pressione fiscale e tributaria 2019 era calata, nell’anno in corso è cresciuta di un ulteriore 0,7 punto percentuale. Ciò ha annullato di fatto, lo scarso miglioramento avvenuto nel quinquennio precedente.

La pressione fiscale nel nostro Paese, secondo i dati della Fondazione Nazionale Commercialisti, raggiunge il 48,2%

La percentuale viene calcolata al netto dell’economia sommersa ed illegale, che sembrerebbe pari al 12% del PIL nazionale, ovvero alla ragguardevole cifra di 215 miliardi di euro.

La pressione effettiva è quindi pari al 48,20, ovvero, 5,8% in più rispetto a quella ufficiale.

Triste primato quello del nostro Paese in materia di tasse.

Secondo la NADEF (acronimo per Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza) pubblicato pochi giorni fa dal Ministero dell’Economia, la pressione fiscale subirà un ulteriore aumento dello 0,10% nel corso dell’anno, per incrementarsi ulteriormente dello 0,50% nel corso dell’anno 2021, fino ad arrivare il 43%.

Nel biennio successivo, sempre secondo le stime del NADEF, è previsto un rientro di 0,2 punti percentuali nell’anno 2022 e un ulteriore decremento paritetico nell’anno 2023 che comunque sarà sempre inferiore all’incremento di 0,6% previsto per il biennio 2020-2021.

Quindi anche questo decremento nel periodo 2022-2023 non compenserà che in parte l’aumento avvenuto nel biennio 2020-2021.

Se l’italiano è il più tassato d’Europa, il primo posto in Italia spetta al dipendete con due figli a carico con una pressione finale del 39,2%.

Le cattive notizie non si fermano qui, secondo lo studio della Fondazione dei Commercialisti, l’Italia è non solo al primo posto per pressione tributaria ma si classifica alla 128esima posizione nel mondo per efficienza del sistema tributario.

In Italia sapevamo da sempre che la pressione tributaria è eccessiva. Inoltre questa imposizione è accompagnata da un ordinamento tributario spesso complesso, contraddittorio e assolutamente laborioso ed intricato.

Nelle norme fiscali attuali è molto più facile sbagliare che essere in regola.

Un tipico esempio della complessità del sistema tributario del nostro paese è l’IMU.

Questa imposta (Imposta Municipale Unica) in origine doveva facilitare il contribuente, in quanto una sola tassa sostituiva e assorbiva numerosi tributi e balzelli comunali.

Oggi basta leggere una delibera comunale per renderci conto a che livello di complessità e di difficoltà interpretativa siamo arrivati.

Una complessità che praticamente non serve a niente, in quanto le differenze tra le varie aliquote incidono solo marginalmente sul quantum che il cittadino deve pagare al proprio comune.

Tutta questa burocrazia serve soltanto a fare propaganda politica elettorale.

