In attesa di conoscere la modalità per accedere al contributo a fondo perduto, le imprese sperano che la procedura sia ben diversa da quella utilizzata per il finanziamento dei 25mila euro. Ad una istanza snella per avere il contributo a fondo perduto stanno lavorando in queste ore Agenzia delle Entrate e i rappresentanti delle imprese, tributaristi e Confprofessioni.

Non tutto va per il verso giusto

Tra i grandi assenti al tavolo i rappresentanti dei commercialisti e dei consulenti del lavoro che protestano contro il Governo per il mancato accesso delle professioni ordinistiche al contributo a fondo perduto.

Come si presenterà la domanda

L’Agenzia delle Entrate per velocizzare l’iter è orientata ad usare la piattaforma informatica che tutti conoscono: Entratel e Fisco online. E’ stato già predisposto il modello di domanda e in settimana con la pubblicazione del provvedimento si entrerà nel vivo della procedura. L’obiettivo è di far arrivare i soldi sui conti correnti degli aventi diritto quanto prima. E’ stato stilato anche un cronoprogramma: se entro 20 giorni termina la parte burocratica, tra un mese le aziende potranno ottenere i soldi richiesti in base al calo del fatturato. I controlli saranno stringenti, quindi inutile fare i furbi. Il cervellone dell’Agenzia delle Entrate conosce tutti i nostri movimenti fiscali.

Quanti soldi dovrebbero andare alle imprese

Secondo una stima riportata all’interno del decreto Rilancio ci sono in ballo 6 miliardi di euro. Soldi che dovrebbero mettere una pezza alla reale difficoltà di aziende restate chiuse per oltre due mesi. Una boccata di ossigeno per non morire e ripartire.

Bisogna essere precisi

Al momento della compilazione della domanda è bene stare attenti a cosa si scrive all’interno in merito al calo di fatturato registrato. L’indicazione di appartenenza nella soglia dei ricavi è un requisito per capire la misura del contributo da riconoscere a fronte del calo del fatturato. Una istanza snella per avere il contributo a fondo perduto è utile per ridurre al minimo gli errori e le perdite di tempo. Assosoftware e Sogei che dovranno implementare in tempi molto stretti i gestionali stanno facendo i salti mortali per ridurre al minimo i disagi.