Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo e quel segreto custodito dalla showgirl che pochissimi conoscono 

Nathaly Caldonazzo è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Non tutti sanno, però, che ha un segreto che ha rivelato solo lo scorso anno.

Nathaly Caldonazzo è una talentuosa e poliedrica artista italiana con una passione per l’arte che si estende in molte forme diverse. Nata a Milano, ha incominciato a mostrare il suo talento fin da giovane età. Ha studiato pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e ha ottenuto la sua laurea in Conservazione dei Beni Culturali. La sua arte si caratterizza per la sua versatilità e la sua capacità di esprimere emozioni forti e profonde attraverso colori vivaci e forme dinamiche. Nathaly è conosciuta soprattutto per le sue opere astratte, che incarnano il suo spirito libero e la sua creatività senza limiti. Ma l’artista non è conosciuta solo per la sua creatività.

Nathaly Caldonazzo, l’Isola dei Famosi e quel segreto da sempre custodito

Oltre alla pittura, Nathaly ha esplorato anche diverse altre forme d’arte come la scultura e l’installazione. Ha partecipato a numerose mostre e ha ricevuto riconoscimenti per il suo talento e la sua originalità. Stiamo parlando di un’artista versatile che continua a sperimentare e innovare nel suo percorso artistico. Ma non fa solo questo. La Caldonazzo, infatti, è famosa anche per la sua partecipazione a vari reality tv. Da Temptation Island al Grande Fratello VIP, fino ad arrivare proprio all’Isola dei Famosi 2023, condotta da Ilary Blasi.

La vita

La Caldonazzo, sull’Isola, si è fatta notare per il suo carattere peperino e perché dice sempre la sua. Donna molto forte e di grande spessore, l’artista è conosciuta anche per una bellissima storia d’amore avuta con Massimo Troisi. È lei, infatti, l’ultima fidanzata del grandissimo attore. E gli è stata accanto fino al giorno della sua morte. Proprio al suo grande amore, Nathaly aveva nascosto un segreto a fin di bene, per non farlo preoccupare. Ecco di che cosa si tratta.

Il segreto su Troisi che ha custodito

Nathaly ha raccontato di aver vissuto tutto il periodo della malattia con il grande Troisi. E, in particolare, quando si trovavano negli Stati Uniti, l’attore ha subito un intervento al cuore molto delicato. Nella speranza che tutto andasse per il meglio, la Caldonazzo gli è rimasta accanto. Ma, dopo l’operazione, i medici le avevano rivelato una verità tutt’altro che positiva. Difatti, come ha dichiarato la showgirl, Troisi avrebbe avuto un infarto durante l’operazione. Il che non faceva presagire nulla di buono. E lei, per non far preoccupare il compagno, non disse mai nulla. Al contrario, gli comunicò che tutto era andato per il meglio, senza avere mai il coraggio di confessargli la verità per amore. Nathaly Caldonazzo nel tempo, potrà sicuramente rivelarci altri aneddoti profondi ed interessanti come questo sulla sua vita.