Una impeccabile combinazione di ingredienti per rendere una semplice giornata che sia di festa o che sia domenicale ancor più perfetta. Una goduriosa pasta al forno che ricorda molto le ricette della nonna. Molto semplice e variegata, ideale da presentare se si hanno ospiti a pranzo, da proporre per un pic-nic all’aria aperta , o per festeggiare un evento speciale.

Il timballo di tagliatelle al ragù è davvero molto saporito e gustoso, con pochi ingredienti si prepara velocemente specie se si cuoce in anticipo il sugo.

Irresistibile squisito e profumatissimo timballo di tagliatelle al ragù, vediamo cosa serve.

Ingredienti per 6 persone

a) 500g di tagliatelle;

b) 2 passate di pomodoro e un barattolo di polpa di pomodoro frullata;

c) 300 g di macinato;

d) trito di cipolla carota e sedano;

e) 300 g di provola affumicata (mozzarella o fiordilatte);

f) 500g di besciamella;

g) vino bianco;

h) olio evo q.b.;

i) parmigiano q.b..

Per una migliore resa della pasta in questa ricetta sono previste le tagliatelle non all’uovo.

Irresistibile squisito e profumatissimo timballo di tagliatelle al ragù. Procedimento

Prendere una pentola dal bordo alto e ricoprire il fondo con l’olio, versare il trito di verdure, far soffriggere qualche minuto fin a quando la cipolla non risulterà bionda.

Aggiungere la carne ben macinata, mescolare bene. Far cuocere pochi minuti versare un po’ di vino bianco e lasciarlo evaporare.

Versare il pomodoro, il sale e qualche fogliolina di basilico. Coprire non completante e lasciar cuocere a fiamma bassa più di un’ora.

Il sugo si può preparare in anticipo anche il giorno prima.

Lessare in acqua salata le tagliatelle, cuocere per metà del tempo previsto sulla confezione della pasta.

Colarle e condirle con un po’ di sugo. Ricoprire il fondo del ruoto con due mestoli di sugo e versare su tutta la base metà delle tagliatelle.

Versare metà della besciamella e metà del sugo, ricoprire bene ed aggiungere la provola tagliata a cubetti.

Ricoprire con la restante quantità di pasta e tutto il sugo e tutta la besciamella.

Cospargere con una spolverata di parmigiano.

Infornare in forno caldo a 170/180 gradi per 30/40 minuti. Regolarsi sempre in base al proprio forno.

Accendere il grill gli ultimi 5 minuti per far dorare la superficie.