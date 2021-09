Irresistibile questa deliziosa cheesecake alle arachidi, talmente buona da far girare la testa

Le arachidi sono dei semi diffusissimi e coltivati in tutto il Mondo, sono presenti nel mercato tutto l’anno. Ma è proprio in questi mesi, settembre e ottobre, il loro periodo di raccolta ideale, almeno in Italia.

Anche se si tratta di legumi, le arachidi hanno qualità simili a quelli della frutta secca a guscio.

In questa facilissima ricetta, vedremo come valorizzarle al meglio, rendendole protagoniste di una fantastica cheesecake. Scopriamo ora insieme come realizzarla.

Ingredienti per la preparazione

200 grammi di biscotti digestive;

100 grammi di burro;

250 grammi di ricotta;

250 grammi di formaggio cremoso, tipo Philadelphia;

4 fogli di colla di pesce;

150 grammi di miele;

150 grammi di burro di arachidi.

Iniziamo questa ricetta facendo sciogliere il burro in un pentolino. Nel frattempo, tritiamo i biscotti con l’aiuto di un mixer, per ridurli più facilmente in farina. Altrimenti possiamo chiuderli in un sacchetto per alimenti e frantumarli con un mattarello.

Successivamente uniamo il burro fuso con i biscotti e mescoliamo fino a raggiungere un composto compatto. Dopo di che, riversiamo il tutto sul fondo di una tortiera, precedentemente rivestita di carta forno. Dopo di che, livelliamo con cura l’impasto e creiamo uno strato ben uniforme.

Ora trasferiamo la teglia in frigorifero, per almeno 30 minuti per far solidificare ulteriormente la base della nostra cheesecake. Nel frattempo, possiamo dedicarci alla crema. Mettiamo quindi la colla di pesce in ammollo per almeno 10 minuti in acqua fredda. Fatto ciò, mescoliamo in una ciotola la ricotta, precedentemente scolata ed il formaggio cremoso. Una volta amalgamati, uniamo il burro di arachidi ed il miele e continuiamo a mescolare.

Una volta terminato questo procedimento, riscaldiamo del latte in un pentolino ed uniamo la colla di pesce, priva dell’acqua in eccesso.

Mescoliamo fin quando quest’ultima non si sarà disciolta ed uniamo il tutto alla crema creata precedentemente.

Dopo aver dato una bella rimestata, trasferiamo il composto sulla base e livelliamo la superficie.

La cheesecake andrà poi riposta in frigorifero per almeno 4 ore, per un risultato ottimale.

Così sarà davvero irresistibile questa deliziosa cheesecake alle arachidi, talmente buona da far girare la testa. Chiunque la proverà ne rimarrà davvero estasiato, ma per dare un tocco in più possiamo rifinire la guarnizione della superficie.

Infatti, una volta raffreddata, possiamo terminare la ricetta decorando la superficie con delle arachidi tritate e del miele.

