Irresistibile questa crema al caffè veloce e senza panna che si prepara con solo 3 ingredienti

La crema al caffè è la merenda perfetta per combattere il caldo d’estate. Impossibile descrivere il piacere che provoca la sua cremosità, a contatto con le nostre papille gustative. Prende prepotentemente il posto del caffè al bar. Ma possiamo gustarla anche a casa, con una ricetta velocissima, con solo 3 ingredienti e senza aggiunta di panna. Perciò, senza ulteriori indugi, prepariamo questa crema al caffè, con un tocco di originalità.

Le origini della crema al caffè

Le invenzioni migliori sono quelle nate da un bisogno effettivo. In Italia, il cibo non è solo un bisogno, ma un’arte. E l’arte esprime un modo di sentire. In questo caso, il sentimento è l’amore degli italiani per il caffè, che risale all’Ottocento. Siamo a Napoli, piena estate. Fa troppo caldo per il caffè, così, le donne partenopee si ingegnano per trovare un’alternativa fresca al caffè caldo, senza rinunciare al suo inconfondibile sapore. Scoprono che lavorando il latte con lo zucchero e unendolo al caffè, ne viene fuori una spumosa crema fredda, che nulla toglie al sapore della loro bevanda preferita. Ed è in questo modo che nasce a Napoli il “caffè del Nonno”, meglio noto come “crema al caffè”.

Altre varianti fredde

Oltre alla crema al caffè, esistono svariate alternative fredde, per gustare al meglio questa bevanda anche in estate. C’è per esempio il “Cafè del Tiempo”, diffuso in Valencia e in Andalusia, che si prepara con caffè lungo, ghiaccio e guarnizione di agrumi. In Salento, si usa la variante a base di caffè, ghiaccio e latte di mandorla. Nel Nord Italia è in voga il caffè shakerato, con caffè, ghiaccio e zucchero. In Sicilia si mangia sotto forma di granita, accompagnata dalla classica brioche col “tuppo”. E poi abbiamo la variante più “spartana” e casalinga, preparata mettendo il caffè della caffettiera a raffreddare in frigorifero, pronta da gustare il giorno dopo. E infine c’è la crema al caffè, in versione light o “a pieno regime”. Le possibilità sono davvero infinite, ma siamo piuttosto certi, che la ricetta di oggi non sia ancora così conosciuta.

Irresistibile questa crema al caffè veloce e senza panna che si prepara con solo 3 ingredienti

Per preparare questa freschissima e sfiziosa crema al caffè ci occorreranno solo 3 ingredienti:

170 g di yogurt greco;

1 tazzina di caffè (dolcificata a piacere);

1 cucchiaio di crema spalmabile al cacao e nocciole.

Il procedimento è velocissimo. Ci basterà mescolare insieme tutti gli ingredienti e lasciare riposare il composto in frigo per almeno un’ora. Una volta pronto, possiamo spolverizzarlo con del cacao amaro e gustarci la nostra merenda leggera a buonissima. Davvero irresistibile questa crema al caffè veloce e salutare.

Lettura consigliata

Tutti pazzi per il biscotto gelato e fatto in casa è ancora più buono con questa ricetta senza uova e con poche calorie