Per gli amanti del caffè proponiamo una ricetta gustosissima alla portata di tutti per assaporare una mousse al caffè fresca e saporita. Si tratta di un modo diverso dal solito per proporre un dessert davvero sfizioso indicatissimo nei mesi più caldi e il tempo di preparazione non supera la mezz’ora.

La ricetta include, tra gli altri, un ingrediente che non sempre viene usato per la mousse al caffè ed è il mascarpone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Per quattro persone gli ingredienti sono:

a) tre cucchiai di zucchero di canna;

b) 250 grammi di mascarpone;

c) una tazzina colma di caffè;

d) due tuorli d’uovo grandi;

e) delle scaglie di cioccolato fondente;

f) qualche chicco di caffè.

Irresistibile mousse al caffè da gustare al cucchiaio pronta in poche mosse con un ingrediente insolito

La preparazione di questa delizia inizia dal frigo, infatti una mezz’oretta prima di iniziare tiriamo fuori dal frigo il mascarpone che si ammorbidirà naturalmente.

In una ciotola mettiamo lo zucchero e i tuorli d’uovo e iniziamo a sbattere fino ad ottenere un impasto schiumoso. Uniamo il caffè caldo, mescoliamo e lasciamo raffreddare.

A parte lavoriamo il mascarpone e lo uniamo al resto.

In frigo

Per questa irresistibile mousse al caffè da gustare al cucchiaio pronta in poche mosse con un ingrediente insolito il lavoro di preparazione può dirsi già finito. Infatti, possiamo porre il tutto in frigo e lasciar riposare almeno un’oretta.

All’occorrenza possiamo servirla in appositi bicchierini monoporzione in vetro e aggiungere una spolverata di scaglie di cioccolato fondente. Possiamo anche aggiungere qualche chicco di caffè.

Per servire nei bicchieri con precisione ed eleganza ricorriamo ad un sac à poche per porre le quantità in modo uniforme e coreografico.

Possiamo servire questa mousse facilissima da preparare dopo un primo piatto estivo con salmone e avocado. Troviamo la ricetta al seguente link: ecco cosa possiamo aggiungere per dare un gusto eccelso alla nostra pasta fredda al salmone pronta in pochi minuti.