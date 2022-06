Con l’arrivo della bella stagione concedersi un momento di piacere freschissimo è quello che ci vuole per rendere le giornate gustosamente deliziose ed avvertire meno la calura estiva.

Per farlo possiamo deliziarci nella preparazione di gustosi dolci fatti in casa nella variante fredda. Potremo realizzare il tiramisù, la cheesecake o deliziose torte gelato oppure preparare freschi sorbetti alla frutta o agli agrumi. Tra le tante prelibatezze ritroviamo anche la comune torta fredda.

Irresistibile e velocissima questa torta fredda senza cottura che non ha nulla da invidiare a tiramisù e cheesecake

La torta fredda di oggi è una variante al gusto cioccolato e cocco. È velocissima da preparare, infatti necessita di circa 10 minuti ed è un connubio perfetto tra sapori delicati e decisi molto diversi tra loro, ma che si legano bene.

È una torta che va servita fredda e può essere preparata con anticipo, infatti si conserva bene in frigo non oltre i 2 giorni. La si può realizzare anche in diverse varianti in base ai propri gusti. Vediamo come prepararla:

Torta fredda cioccolato e cocco

Ingredienti per una teglia di 18 cm:

100 g di farina di cocco;

100 g di biscotti secchi a scelta;

200 g di cioccolato fondente o al latte;

2 cucchiai di zucchero;

90 g di burro;

cocco e cioccolato in scaglie.

Procedimento

In una ciotola e con l’aiuto di un mortaio, o di un batticarne, sbriciolare i biscotti. Possiamo anche decidere di utilizzare un robot da cucina per macinare i biscotti. In un pentolino sciogliere a bagnomaria 60 g di burro e miscelarlo ai biscotti tritati fino ad ottenere un composto morbido da riporre in una teglia rivestita da carta da forno. Con l’aiuto del dorso di un cucchiaio appiattire e livellare la base dei biscotti.

In un altro pentolino, sempre a bagnomaria, sciogliere il cioccolato e mescolarvi all’interno il cocco rapè, fino ad ottenere una crema. Versare la crema sulla base di biscotti e burro e livellare. Per decorare utilizzare le scaglie di cioccolato e cocco. Riporre in frigo per circa 1h e 30 minuti. Conservare in frigo dopo l’utilizzo.

Se si preferisce è possibile sostituire il cioccolato e il cocco con della crema di pistacchio e del cioccolato bianco. Una variante altrettanto gustosa che potrà essere abbellita con scaglie di cioccolato bianco e granella di pistacchio.

Davvero irresistibile e velocissima questa torta fredda senza cottura, perfetta da proporre nelle occasioni di festa come i compleanni, ma anche da consumare la domenica in compagnia.

