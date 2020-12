IREN avrebbe tutte le carte in regola per volare in Borsa ma continua stentare. Quando essere compratori?

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



IREN avrebbe tutte le carte in regola per volare in Borsa ma continua stentare. È questo il forte contrasto che si manifesta quando si confronta la strategia della società in termini di acquisizioni e di pianificazione del futuro, con l’andamento in Borsa.

Come già scritto in passato, IREN è molto attiva nella transizione energetica e le notizie di questi giorni lo confermano. La società, infatti, si è assicurata il 30% del servizio di Fast Reserve del fabbisogno dell’intero Nord Italia, confermando di rivestire un ruolo da protagonista nella transizione energetica e di aver ormai assunto una rilevanza strategica nazionale.

Inoltre il titolo risulta fortemente sottovalutato qualunque sia il multiplo di mercato considerato. Anche per gli analisti, poi, IREN è da comprare subito, giudizio medio Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40%.

Infine va ricordato che la società paga un interessante dividendo con un rendimento superiore al 40%.

IREN (MIL:IRE) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 2,072 euro in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e ha ampi spazi di discesa. Il I obiettivo di prezzo in area 1,866 euro, però, potrebbe rappresentare un ottimo punto dove acquistare in ottica di lungo periodo. Da questo livello, infatti, potrebbe partire un interessante movimento rialzista. Chiaramente una chiusura settimanale sotto questo livello annullerebbe lo scenario in questione.

Un’altra possibilità al rialzo potrebbe essere quella che vede una chiusura settimanale superiore a 2,152 euro.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma la chiusura di dicembre potrebbe dare un brutto colpo alle ambizioni dei rialzisti. Una chiusura mensile inferiore a 2,111 euro, infatti, farebbe invertire la tendenza in corso al ribasso con obiettivo in area 0,98 euro.

Attenzione allo Swing indicator che è ribassista già dalla chiusura di novembre. Lo scenario prevalente di lungo, quindi, dovrebbe essere quello ribassista.