Ipocalorica e ipervitaminica, sgonfia la pancia e favorisce il sonno e con speck e noci diventa un piatto unico completo

Ha solo 28 calorie per 100 grammi, eppure è un vero superfood, cioè un alimento talmente ricco di vitamine e minerali che può essere considerato un toccasana per la salute. Stiamo parlando della rucola, un ortaggio forse un po’ sottovalutato. Eppure già gli antichi Romani l’apprezzavano e ne conoscevano l’effetto diuretico. Pensavano anche che fosse un cibo afrodisiaco legato alla figura di Priapo, il dio della fertilità. Noi la useremo per preparare un’insalata che può accompagnare un secondo piatto o può diventare un piatto unico con l’aggiunta dello speck.

Sapore amarognolo e pungente, consistenza leggera e croccante

La rucola è ipocalorica e ipervitaminica, sgonfia la pancia e ci permette di dormire divinamente. Un ortaggio dalle tante virtù e dalla straordinaria bontà. Tra i tanti nutrienti, la rucola contiene l’erucina, una sostanza oggetto di studio per le sue importanti proprietà. Provata sulle cavie avrebbe mostrato effetti antitumorali e antiossidanti. Il sapore amarognolo la rende adatta a varie preparazioni in cucina, in insalate miste o in accompagnamento a carpacci e tagliate o ancora per preparare un pesto alternativo.

Se vogliamo stupire l’anima gemella questo è il piatto giusto, adatto anche ai maschietti che vogliono cimentarsi in cucina. Mettiamoci all’opera.

Ingredienti per 2 persone:

250 g di rucola;

1 pera preferibilmente Williams;

4 o 5 noci;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

1 cucchiaio di aceto balsamico;

100 g di speck (facoltativo).

Preparazione

Puliamo e laviamo bene la rucola eliminando le foglie giallognole e lasciamo sgocciolare. In una ciotola capiente uniamo la rucola tagliata a pezzi, la pera sbucciata e ridotta in piccoli pezzi, le noci sgusciate e tritate grossolanamente. Per questa preparazione abbiamo scelto la pera Williams perché è particolarmente succosa e dal gusto delicato. È importante, però, che sia matura al punto giusto. Ora condiamo con olio, sale e aceto balsamico.

Mescoliamo bene l’insalata e serviamo come contorno per accompagnare un secondo piatto di carne o di pesce. Il sapore pungente della rucola viene stemperato dalla dolcezza della pera e dell’aceto balsamico per un tripudio di sapori. Se invece vogliamo un piatto unico, possiamo aggiungere lo speck, che è un alimento proteico, tagliato a listarelle. Abbiamo preparato un piatto scenografico e ricco di vitamine e minerali, con sole pochissime calorie. E lo abbiamo fatto in cinque minuti, senza sporcare e senza creare disordine in cucina.

