Inwit sbarca nell’indice azionario Stoxx Europe 600.

Inwit in pochi mesi ha fatto passi da gigante: dal 22 giugno compare nell’indice Ftse Mib, listino principale di Piazza Affari. Dopo l’ingresso nel gotha delle 40 società italiane a più alta capitalizzazione di mercato, Inwit sbarca nell’indice azionario Stoxx Europe 600.

Cosa è l’indice azionario Stoxx Europe 600

Questo indice raggruppa 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee. Fanno parte di questo indice le grandi aziende capitalizzate di 17 Paesi Europei che coprono il 90% della capitalizzazione del mercato azionario europeo. Scopriamo gli Stati presi in considerazione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Svezia, Regno Unito e Polonia. Da lunedì 21 settembre Inwit entra nell’indice azionario Stoxx Europe 600.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Inwit gongola

Inwit gongola per i progressi fatti negli ultimi mesi. Questo obiettivo è stato possibile grazie all’incorporazione con Vodafone Towers. L’accordo tra le parti è stato raggiunto a marzo scorso. Inwit ha acquistato una quota del 43,4% del capitale di Vodafone Towers in modo da fare successivamente la fusione. Inwit ha le idee chiare: vuole supportare Tim e Vodafone nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo della rete 5G. In questo modo è nato il principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia e al secondo a livello europeo. Inwit ha in dote 22mila torri distribuite in tutta Italia.

La classifica di Refinitiv

Qualche giorno fa Inwit ha ricevuto anche un riconoscimento prestigioso. Refinitiv ha inserito la società al 22esimo posto nella classifica “2020 Diversity & inclusion Top 100 index”. Inwit inoltre figura quarta fra le imprese italiane quotate presenti in classifica.

La classifica è stilata sulla base di dati Esg disponibili al pubblico e da notizie di stampa. Sotto la lente di ingrandimento 7 mila aziende quotate in Borsa.

Refinitiv ha focalizzato l’attenzione sulle performance delle società tenendo in considerazione 24 parametri divisi in quattro categorie: diversità di genere, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. Dopo il riconoscimento di Refinitiv la notizia che Inwit sbarca nell’indice azionario Stoxx Europe 600.