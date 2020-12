Inwit allarga gli orizzonti del suo business e potrebbe rappresentare un ottimo investimento nel lungo periodo. È questa la conclusione, in estrema sintesi, che si potrebbe trarre dopo aver letto un’intervista dell’amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, a Il Sole 24 Ore.

L’aspetto più interessante degli sviluppi futuri previsti dal piano industriale di Inwit è legato alla realizzazione di torri per le telecomunicazioni smart che potrebbero essere utilizzate anche per altri scopi. Ad esempio, potrebbero utilizzate dai droni come base di atterraggio per realizzare, grazie alla capillarità dell’infrastruttura, anche missioni nelle emergenze.

Le prospettive, quindi, sono enormi e molto interessanti e potrebbero portare grandi benefici alle quotazioni del titolo.

Inwit allarga gli orizzonti del suo business e potrebbe rappresentare un ottimo investimento nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 18 dicembre in ribasso dello 0,10% rispetto alla seduta precedente a quota 10,05€.

Time frame settimanale

Nel medio termine la tendenza in corso è rialzista, ma le cose si stanno mettendo molto male. Come si vede dal grafico, infatti, ormai da una decina di settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 9,75-10,78 euro. Solo la rottura di uno dei due estremi potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Da notare che la situazione di incertezza si riflette anche nella contrapposizione del segnale rialzista del BottomHunter e quello ribassista dello Swing Indicator.

Prestare, quindi, molta attenzione per il medio periodo.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista ed è supportata da un segnale dello Swing Indicator. Ci sono, quindi, i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

La negazione del segnale rialzista si avrebbe solo nel caso di chiusure mensili inferiori a 9,75 euro.

