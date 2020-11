Il cavolo verza è uno dei protagonisti della cucina invernale. Ortaggio versatile, è possibile cucinarlo in mille modi e non stancarsi mai del suo gusto pungente e deciso. Questi involtini di verza prelibati e facili da fare sono l’ideale per stupire i nostri ospiti e farli sentire a casa, con sapori che ricordano l’infanzia di tutti noi, magari con le nonne che li preparavano. Vediamo come realizzare i caponet, involtini di verza prelibati e facili da fare della tradizione piemontese.

Ingredienti

15 foglie di verza;

250 gr di carne trita di vitello;

1 spicchio d’aglio;

due cucchiai di prezzemolo tritato;

60 gr di parmigiano;

100 gr di salame cotto e tritato;

un uovo;

Olio qb;

sale e pepe;

burro.

Involtini di verza prelibati e facili da fare. Procedimento

Sbollentare le foglie di verza in acqua bollente e salata per circa due minuti, poi passarle in un recipiente pieno di acqua gelida per fermare la cottura. Asciugare le foglie con carta assorbente. Scaldare una padella con dentro l’olio e fare un soffritto di aglio, poi aggiungere la carne trita, il sale, il pepe e far andare a fuoco lento. Una volta cotto, spostare tutto in un mixer con l’aggiunta del parmigiano, il salame trito, l’uovo e far andare per pochi minuti, giusto il tempo di mixare bene gli ingredienti tra di loro. Controllare se è salato abbastanza.

Levare la nervatura bianca dal cavolo verza. Riempire la foglia con una polpettina di carne, plasmare la foglia a forma di cono e chiudere la foglia. Chiudere ogni foglia di verza come spiegato e adagiare le foglie ripiene in una teglia imburrata. Accendere il forno a 180° statico e far dorare gli involtini. Una volta dorati, servire ben caldi ai commensali. Questo è un ottimo antipasto da servire ai nostri ospiti. Accompagnare con un buon vino rosso e il gioco è fatto.