Ora vi spieghiamo come preparare gli involtini di grano saraceno e verza con funghi.

Un antico piatto ottomano da consumare sia freddo che caldo, con il grano saraceno, cereale yang, ricchissimo di calcio, vitamina B, ferro e minerali. Con il 60% di glucidi, il 10% di proteine e il 2% in lipidi, è un alimento molto equilibrato che dovrebbe essere consumato soprattutto d’inverno. In commercio il frumento saraceno lo troviamo in grani, farine alimentare e fiocchi. Questo cereale, leggermente tostato, lo facciamo con una quantità adeguata di verdure, carni bianche o rosse. Detto anche kasha, è molto diffuso nei climi freddi dell’Europa Centro-Orientale. Ecco come portare il grano saraceno nella nostra alimentazione, con l’aiuto degli esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Una cottura base, prima di accompagnarlo a lenticchie o piselli

Per la ricetta base, il grano saraceno si lava e si scola accuratamente. Messo in pentola, va tostato qualche minuto, mescolando. Si aggiunge poi l’acqua bollente e salata. Si copre e si lascia cuocere a fuoco lento per 30 minuti sino a completo assorbimento dell’acqua, dove era stato messo un rametto di rosmarino. Ora il grano saraceno si può condire con olio, tamari, un battuto di aglio e prezzemolo. Si possono aggiungere altri legumi gradevoli in autunno, come le lenticchie lessate e scolate, oppure i fagioli cannellini, oppure del pesce arrosto e del timo.

Involtini di grano saraceno e verza con funghi

Scegliere alcune foglie di cavolo verza tenere e grandi, bollirle fino a che non diventano morbide. A parte si saltano altre verdure e si aggiunge un pugno di funghi secchi. Una volta aggiunto il grano saraceno, si copre tutto con acqua e si lascia cuocere per 30 minuti, riducendo al massimo la fiamma. Quando il grano saraceno è pronto in tavola, riempire le foglie di verza e chiudetele delicatamente con uno stuzzicadenti. Ponete in una teglia, aggiungendo acqua finchè metà degli involtini non risultano coperti. Aggiungete ora un paio di cucchiai di tamari, mezza cipolla e una carota. Ed è tutto pronto!