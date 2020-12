Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina messicana ha moltissime preparazioni di carne. Che sia un chili o un involtino, è impossibile resistere ai profumi e ai sapori che la cucina messicana emana.

Questi involtini alla messicana sono un’ottima idea per una cena in compagnia o per una coccola serale dopo una lunga giornata di lavoro. Gli ingredienti che compongono il piatto sono di facile reperibilità e possono essere trovati durante tutto l’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questi involtini alla messicana, un sapore deciso, sono proprio quello che ci vuole per richiamare alla mente un paese altrimenti lontanissimo da noi.

Vediamo insieme come prepararli al meglio.

Ingredienti

600 gr di lonza di maiale a fettine;

250 gr di carne macinata di maiale;

300 gr di riso;

5 peperoni;

2 pomodori pelati;

150 gr di piselli;

1/4 di litro di vino bianco secco;

foglie di salvia;

2 spicchi d’aglio;

2 cipolle;

un pizzico di parmigiano grattugiato;

olio e burro qb.

Involtini alla messicana, un sapore deciso

Le fettine che ci serviranno dovranno essere circa 12. Batterle quindi con un batticarne. Condire la carne col sale, il pepe e un pizzico del parmigiano grattugiato.

Formare gli involtini mettendo in mezzo alla carne un po’ di macinato di maiale e arrotolare le fettine così ripiene. Raggrupparli a due a due, fissandoli con uno stecchino. In cima a ogni stecchino andrà messa una foglia di salvia.

Tritare bene le cipolle e i pomodori; tagliare quindi i peperoni a cubetti.

In una teglia, mettervi olio e burro e far rosolare gli involtini per pochi minuti a fuoco vivace. Appena avranno preso un po’ di colore, mettervi la cipolla e gli spicchi d’aglio schiacciati. Far rosolare per bene e bagnare con mezzo bicchiere di vino. Unirvi quindi i pomodori, i piselli e i peperoni. Coprire e far andare la cottura per circa 10 minuti.

Ora aggiungere il riso, mescolare, salare e pepare e bagnare con tanto vino quanto riso contenuto nel tegame. Far bollire quindi e cuocere in forno a 180° per 20 minuti.

Gli involtini alla messicana, un sapore deciso, sono dunque pronti per essere serviti ben caldi.