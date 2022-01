Durante i periodi di festa non esistono scuse valide che impediscano di sperimentare in cucina con ricette nuove e abbinamenti mai provati. La ricetta che segue intende, infatti, sfruttare tutto il sapore dolce delle mele per la preparazione di gustosissime lasagne salate.

Semplicemente si tratta d’invitanti lasagne che si preparano subito al forno con le mele e 2 aggiunte golose dal sapore inconfondibile. E, per gli amanti del mare, ecco anche come preparare una lasagna veloce di pesce che nasconde un ingrediente tutto da scoprire.

Ingredienti per le lasagne con mele, gorgonzola e radicchio

sfoglia per lasagne q.b.;

2 mele medie;

2 cespi di radicchio;

80 grammi di gorgonzola dolce;

cipolla bianca q.b.;

un cucchiaino di aceto di mele;

45 grammi di burro;

30 grammi di farina;

200 grammi di latte;

30 grammi di formaggio grattugiato;

30 grammi di gherigli di noci;

noce moscata q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Come preparare questo piatto spaziale in pochi passaggi

Occorrerà iniziare preparando una composta come base, affettando la cipolla e rosolandola in padella. Tagliare il radicchio molto piccolo e tuffarlo nella padella con le cipolle, per portarlo alla giusta cottura. Salare e pepare e aggiungere l’aceto di mele che servirà a dare più acidità al piatto.

Nel frattempo che il radicchio cuoce, occorrerà dedicarsi alla preparazione della besciamella al gorgonzola. Preparare il roux prelevando un po’ di burro e mescolarlo alla farina. Quindi, cuocerli in padella. Solo dopo aggiungere il latte ben freddo, la cui temperatura servirà a non ottenere i fastidiosi grumi della besciamella non riuscita. Su circa 200 grammi di latte occorreranno 80 grammi di gorgonzola. Grattugiare un bel po’ di noce moscata per completare la besciamella.

Queste invitanti lasagne che si preparano subito al forno con le mele e 2 aggiunte golose fanno impazzire tutti

A questo punto, tagliare le mele in piccolissimi cubetti e rosolarli in padella con del burro fuso, sale e pepe.

Questo è il momento di assemblare la lasagna. Per velocizzare i tempi di cottura e accorciarli a circa 15 minuti in forno basterà preparare delle piccole porzioni di lasagna usando un coppapasta. Ricavare dei dischi di sfoglia e unire tutto con l’aiuto di questo strumento. Poi sformare e cuocere le lasagnette in forno.

Chi preferisce la classica lasagna dovrà solo allungare leggermente i tempi di cottura. Collocare uno strato di sfoglia, poi la besciamella, il radicchio e le mele cotte. Finire con una bella manciata di noci e proseguire così alternando circa 3 o 4 strati. Chiudere l’ultimo con besciamella e formaggio grattugiato.

