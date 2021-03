Dopo un rialzo del 140% circa nell’ultimo anno, investire tra qualche seduta su Relatech potrebbe portare a un guadagno di oltre il 40% nel medio periodo.

Il titolo, infatti, sta vivendo una fase di debolezza che potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto. D’altra parte il titolo risulta essere sottovalutato secondo molti indicatori.

Se si confronta il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con il prezzo corrente la sottovalutazione è del 30% circa. Secondo gli analisti che coprono il titolo, invece, la sottovalutazione è del 30% circa con giudizio medio comprare.

Infine ci sono altri due aspetti che vanno nella direzione di puntare su Relatech. Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Inoltre l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Investire tra qualche seduta su Relatech potrebbe portare a un guadagno di oltre il 40% nel medio periodo: quando comprare secondo l’analisi grafica

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 5 marzo in rialzo dello 0,72% rispetto alla seduta precedente a quota 2,79 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso sul time frame settimanale è ribassista e dopo aver raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 2,63 euro ha tentato un rimbalzo che per il momento è fallito. Ritorni in area 2,63 euro, quindi, potrebbero essere un’ottima occasione di acquisto per abbassare il prezzo di ingresso. Una chiusura settimanale inferiore a 2,63 euro, invece, farebbe scendere il prezzo delle azioni Relatech fino al III obiettivo di prezzo in area 2,3 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali superiori a 2,96 e/o nel caso di un segnale di acquisto del BottomHunter/Swing Indicator.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza è rialzista, ma sta trovando un forte ostacolo in area 3,16 euro (II obiettivo di prezzo). Solo una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,91 euro per un potenziale rialzo del 40%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 2,41 euro, accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

