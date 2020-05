Investire sull’ambiente e ottenere buone performance: è possibile? Certo che sì. E lo sono perché ormai ci sono dozzine di studi accademici che confermano come la ricerca di sostenibilità sia foriera anche di un’ottima performance quando si investe. Ormai seguire gli SDG dell’ONU, investire secondo i famosi criteri ESG, rivolgersi a prodotti SRI, che li incorporano, vuol dire fare anche meglio dei prodotti tradizionali. Due esempi lampanti. Un fondo sovrano come quello norvegese ha smesso di investire in titoli azionari le cui aziende non rispettano questi criteri. BlackRock, il più grande gestore del mondo, ha esplicitamente detto che non investirà più nei titoli, azionari e obbligazionari, di chi non segue i criteri ESG. Di più: ha detto che voterà contro, nei CdA dove ha dei posti, contro coloro che non li vogliono utilizzare nelle proprie aziende. Due pesi da novanta che dicono questo deve far riflettere. Fate vobis…

La Financier de l’Echiquer è un gestore molto attivo in questo campo, e da tempo.

La loro strategia d’investimento offre la possibilità di dare un’occhiata a come un gestore si comporti quando investe, di come tratti titoli azionari ed obbligazionari, di come si muova in Borsa e sui mercati. Per esempio, sapete quale può essere l’impatto di 1 milione di euro investiti responsabilmente? Può essere un’alimentazione più sana e nutriente per oltre 3.740 persone. Oppure può essere la presa in carico di 1.489 pazienti e il risparmio di oltre 186 tonnellate di CO2 nell’atmosfera (grazie alla produzione di fonti rinnovabili e all’efficienza energetica). Tradurre in pratica gli obiettivi di sviluppo sostenibile è quindi certamente possibile. Serve però un processo di investimento rigoroso e una strategia mirata, pronta ad agire su una società in continuo cambiamento. Non è perciò errato affermare che sono compatibili investimenti, impatti positivi sull’ambiente e buone performance. Vediamo come e perché.

Investire sull’ambiente e ottenere buone performance: è possibile?

Gli investimenti sostenibili non vanno visti solo come chiave di lungo termine, ma vanno utilizzati anche nelle fasi di mercato più avverse. Lo conferma la crisi di COVID-19. Le performance ESG, insieme alla generazione di un impatto positivo, vanno di pari passo con le performance finanziarie. Le aziende che gestiscono bene i loro rischi extra-finanziari oggi, intercettando le tendenze di lungo termine, saranno le più preparate (e con le valutazioni migliori) per il mondo di domani. Sono proprio queste, attraverso i loro titoli azionari, ad esprimere il maggior valore futuro, evidentemente.

Ma essere un investitore responsabile non è facile.

Significa avere delle convinzioni, anche profonde, accettare di essere diversi e, soprattutto, essere selettivi. Significa anche credere nelle aziende in cui si investe a lungo termine, l’unico che serva. Per fortuna, come abbiamo visto prima, gli investitori responsabili non sono soli, ma sono anzi accompagnati da 2 dei maggiori player mondiali. Bisogna cercare le aziende giuste. Imprese con una forte governance, e quindi un buon controllo dei rischi extrafinanziari, sono meglio preparate e posizionate per affrontare crisi come questa.

Sapete chi ha sovraperformato, tra le aziende cosiddette tradizionali, ma che hanno inserito i criteri ESG nella loro gestione? Aziende che hanno assicurato salute e benessere (SDG n° 3), ponendo l’accesso sull’accesso a cure, terapie e alla copertura sociale dei propri dipendenti. Oppure quelle che producono energie totalmente, o eminentemente, dalle fonti rinnovabili (SDG n° 7). Un’energia pulita e accessibile è una sfida sociale e ambientale. Anche perché l’energia è il principale fattore che contribuisce al cambiamento climatico, generando il 60% circa delle emissioni mondiali di GES (Gas Effetto Serra). Accrescere la quota delle fonti rinnovabili nel mix energetico mondiale riveste quindi la massima importanza.

L’investimento responsabile, quello che fornisce impatto positivo sul nostro ambiente e sulla nostra società, è il futuro di TUTTI gli investimenti. E le performance delle società coinvolte in questo cambiamento epocale lo confermano.