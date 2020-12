Cosa fare per il prossimo anno con la liquidità sul conto corrente bancario o postale? Investire sui BTP nel 2021 oppure meglio cercare alternative? Questo è infatti il dilemma. Cosa scegliere tra le potenzialità di guadagno offerte dall’azionario, con tutti i rischi del caso, e la relativa sicurezza dei titoli di Stato italiani? Questi, pur tuttavia, offrono rendimenti netti risicati, anzi negativi sulle brevissime scadenze. Mentre per i BTP a lunga scadenza è sempre incombente il rischio di un calo dei prezzi, anche rilevante, sul mercato secondario.

Il dilemma: investire sui BTP nel 2021 oppure meglio cercare alternative?

Nel breve termine, i rischi di investimento sui BTP sono strettamente legati alla stabilità politica. Italia Viva, infatti, vuole uscire dal Governo lamentando l’assenza di visione e di ambizione sul Recovery plan e sui relativi progetti messi a punto per spendere i fondi europei. Così come il partito guidato dal senatore Matteo Renzi, a differenza del Movimento 5 Stelle che è un fermo oppositore, continua a chiedere l’accesso al MES. E questo in modo tale che l’Italia abbia le risorse da investire nel sistema sanitario nazionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La soluzione più probabile, per l’uscita dall’attuale stallo politico, è quella di un rimpasto di Governo. Mentre quella delle elezioni politiche anticipate è ad oggi lo scenario meno probabile. In quanto, almeno sulla carta, l’attuale Governo potrebbe anche trovare una nuova maggioranza parlamentare.

L’anno d’oro del Tesoro per i titoli di Stato grazie alla BCE

Sui titoli di Stato italiani, intanto, il 2020 si chiude con un unico grande vincitore. Si tratta del Tesoro che, sotto l’ombrello della BCE, ha avuto la possibilità di sfruttare i tassi di mercato molto bassi per rifinanziare il debito da un lato riducendo i costi, ovverosia la spesa per interessi. E dall’altro lato aumentando, con i vari collocamenti, la durata media dei titoli in circolazione.

Basti pensare che, rispetto al 3% di rendimento offerto dai BTP a dieci anni poco prima del lockdown dello scorso mese di marzo, attualmente il rendimento è crollato allo 0,5% circa. E questo anche grazie, rispetto a dieci mesi fa, alla riduzione dello spread tra i titoli di Stato italiani, sulla curva dei rendimenti a dieci anni, e quelli tedeschi con la stessa scadenza.