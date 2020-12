Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Investire su uno dei migliori titoli della Borsa americana vuol dire in questo momento scegliere di comprare azioni Cisco System.

Come siamo arrivati a questa conclusione? Innanzitutto abbiamo selezionato solo aziende con capitalizzazione superiore ai 10 miliardi di dollari. Poi abbiamo considerato la valutazione del titolo, la sua performance passata e le attese per il futuro, la politica dei dividendi e la situazione finanziaria.

Quello che, però, più colpisce è la sottovalutazione del titolo che è palese qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio confrontando le attuali quotazioni con l fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, troviamo una sottovalutazione del 35% circa. Sottovalutazione che sale al 50% se si considera il PE. Anche per gli analisti il titolo è sottovalutato del 12% con giudizio medio Outperform.

Tra i principali punti di forza del titolo ricordiamo:

I margini restituiti dall’azienda sono tra i più alti del listino di borsa. La sua attività principale permette di ottenere grandi profitti.

Grazie a una solida situazione finanziaria, l’azienda dispone di un notevole margine di manovra per gli investimenti.

Considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità commerciale del gruppo è buona.

Storicamente, l’azienda ha pubblicato dati al di sopra delle aspettative.

Investire su uno dei migliori titoli della Borsa americana: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Cisco System (NASDAQ:CSCO) ha chiuso la seduta del 2 dicembre a quota 43,89 dollari in rialzo dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la tendenza in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del rialzo si trova in area 85 dollari per un potenziale rialzista di circa il 100% rispetto ai livelli attuali.

Questa forte tendenza rialzista in corso verrebbe meno solo nel caso di una chiusura settimanale e/o mensile inferiore 41,5 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

I tempi sono maturi per la caduta della mela in Borsa?