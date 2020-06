Investire su uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib? Al momento potrebbe essere rischioso

Investire su uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib come Amplifon negli anni passati ha dato enormi soddisfazioni agli azionisti. Per rendersene conto basta guarda la tabella seguente dove è mostrata la performance su diversi intervalli temporali del titolo in questione, del suo settore di riferimento e del mercato italiano. Non servono molti commenti per capire la straordinaria performance di Amplifon negli ultimi cinque anni che ne fa uno dei migliori titoli del Ftse Mib. Un altro aspetto che colpisce è come la società distribuisca un dividendo molto piccolo rispetto alle sue potenzialità. Storicamente, infatti, ha distribuito cedole che un rendimento ben inferiore all’1%. Nonostante, quindi, non sia una società di rendimento riesce a remunerare i suoi azionisti con ottime performance borsistiche.

7 giorni 1.3% 1.5% 7.9% 30 giorni 15.2% 16.1% 12.7% 90 giorni 4.7% -0.2% -8.4% 1 anno 24.8%/24.8% 20.0%/19.7% -3.9%/-6.3% 3 anni 95.5%/92.7% -16.5%/-19.6% -2.9%/-11.6% 5 anni 259.6%/250.8% 4.0%/-1.7% -8.5%/-40.0%

La situazione, però, sta cambiando e il titolo si sta indebolendo. Basti pensare che al momento non si vedono particolari segnali di forza, mentre quelli di debolezza sono numerosi.

I punti di debolezza

La società è indebitata e ha un limitato margine di manovra per gli investimenti

Le stime di vendita per i prossimi esercizi fiscali variano da un analista all’altro. Ciò evidenzia chiaramente una mancanza di visibilità sull’attività futura dell’azienda.

Con un valore aziendale previsto pari a 4,46 volte le vendite per l’anno fiscale in corso, l’azienda risulta essere sopravvalutata.

Con un rapporto P/E atteso a 281,81 e 34,88 rispettivamente per l’anno fiscale in corso e per i prossimi anni, l’azienda opera con elevati multipli di guadagno.

La società non è la più generosa per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti.

Le prospettive di vendita del gruppo si sono ridotte negli ultimi dodici mesi. Questo cambiamento di previsione evidenzia un calo dell’attività e analisi pessimistiche della società.

Negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea il declassamento delle aspettative da parte degli analisti.

Negli ultimi quattro mesi, gli utili stimati dagli analisti sono stati rivisti al ribasso rispetto ai prossimi due anni.

Per l’anno passato, gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime di profitto.

I prezzi target medi a tre mesi fissati dagli analisti non offrono un potenziale elevato rispetto ai prezzi attuali.

Investire su uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib: analisi grafica e previsionale

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 4 giiugno a quota 24,46€ in ribasso dell’1,92% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma sta trovando forti difficoltà a superare la prima resistenza in area 24,443€. Una chiusura settimanale sopra questo livello aprirebbe le porte a una prosecuzione del rialzo fino in area 31,176€ (I° obiettivo di prezzo). Gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Va notato che questa struttura rialzista è sostenuta da un segnale del BottomHunter che in passato ha dato un segnale nel 2012 per un rialzo dall’estensione massima del 887% e mai sconfessato, e uno nel gennaio del 2019 che ha avuto un’estensione del 93% circa. A fine marzo 2020, poi, c’è stato un altro segnale tuttora in corsa.

I rialzisti perderebbero lo loro battaglia nel caso di chiusure settimanali inferiori a 24,443€.

