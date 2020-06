Investire su UnipolSAI nel breve periodo è conveniente per chi punta sul settore assicurativo?

Che investire su UnipolSAI potesse essere un buon investimento è stato scritto più volte su queste pagine (clicca qui per leggere). Tuttavia, come si suol dire, rispetto al meglio c’è sempre il migliore. Ed è proprio quanto sta accadendo a UnipolSAI. Un titolo azionario che presenta notevoli potenzialità, ma che nel breve periodo sta dimostrando una notevole debolezza relativa rispetto al settore di riferimento, Per cui chi volesse investire sul settore assicurativo potrebbe trovare sicuramente alternative più interessanti. Per quantificare quanto stiamo dicendo basta vedere la tabella riportata qui di seguito. Resta comunque il fatto che nel lungo periodo, orizzonte temporale da 1 anno a salire, UnipolSAI ha sempre fatto molto meglio del settore di riferimento.

UnipolSAI Settore di riferimento Mercato Italiano 7 giorni -1.3% -3.4% -1.8% 30 giorni -1.7% 6.6% 13.5% 90 giorni 10.5% 25.5% 27.6% 1 anno 6.9%-0.9% -12.0%-15.6% -7.5%-9.8% 3 anno 36.3%10.7% 11.9%-3.8% -3.3%-11.8% 5 anni 32.4%-6.9% 5.5%-19.1% -8.8%-39.7%

D’altra parte il titolo azionario non presenta particolari segnali di debolezza, mentre sono numerosi i suoi punti di forza

Le previsioni sullo sviluppo del business da parte degli analisti intervistati da Standard & Poor’s sono scarse. Questo è il risultato di una buona visibilità sulle attività principali o di un’accurata distribuzione dei guadagni.

Il gruppo di solito rilascia risultati positivi superiori alle attese.

La società ha livelli di valutazione interessanti con un basso rapporto EV/vendita rispetto ai suoi omologhi.

La sua bassa valutazione, con il rapporto P/E a 9,41 e 8,72 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli di rendimento.

Investire su UnipolSAI? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo del 3,35% rispetto alla seduta precedente a quota 2,162€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e se la settimana si dovesse chiudere adesso darebbe un forte segnale di forza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sopra area 2,1449€ e ciò potrebbe far accelerare verso il I° obiettivo di prezzo in area 2,5802€. Gli obiettivi rialzisti a seguire sono 3,295€ (II° obiettivo di prezzo) e 4€ (III° obiettivo di prezzo e massima estensione al rialzo).

Chiaramente chiusure settimanali inferiori a 2,1449€ potrebbero far ritracciare le quotazioni verso i minimi di marzo.