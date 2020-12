Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Scegliendo d’investire su Kimco Realty si decide d’investire su un titolo del New York Stock Exchange dal potenziale rialzista a tripla cifra. Il potenziale rialzista del titolo è enorme e si inquadra in un quadro tecnico molto bullish.

I punti di forza di Kimco Realty

I margini restituiti dall’azienda sono tra i più alti del listino di borsa. La sua attività principale permette di ottenere grandi profitti.

Il gruppo di solito rilascia risultati positivi superiori alle attese.

La sua bassa valutazione, con un rapporto P/E di 8,35 e 27,2 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto attraente per quanto riguarda i multipli degli utili.

La società è una delle migliori società per quel che riguarda il rendimento del dividendo che è superiore al 4%

Gli analisti hanno costantemente aumentato le loro aspettative di fatturato per l’azienda, il che offre buone prospettive per l’anno in corso e per i prossimi anni in termini di crescita del fatturato.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno gradualmente rivisto al rialzo le loro previsioni di EPS per il prossimo anno fiscale.

I punti di debolezza di Kimco Realty

Secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita del fatturato dovrebbero essere molto basse per i prossimi anni fiscali.

L’azienda si trova in una situazione finanziaria difficile, con un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi.

Investire su un titolo del New York Stock Exchange dal potenziale rialzista a tripla cifra: analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Kimco Realty (NYSE:FKIM) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 15,26 dollari in rialzo del 5,75% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. È su quest’ultimo time frame, però, che concentriamo la nostra attenzione. Si stanno creando, infatti, ottime opportunità d’investimento.

Il segnale dello Swing Indicator è rialzista e le quotazioni sono lanciate verso il I obiettivo di prezzo in area 18,45 dollari. La massima estensione del rialzo in corso, poi, si trova in area 35,3 dollari per un potenziale rialzista superiore al 100% rispetto ai livelli attuali.

Per chi decidesse di entrare al rialzo sul titolo lo stop andrebbe posto nel caso di chiusure settimanali inferiori a 12,8 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

