In questi mesi ci sono stati esempi di azioni che hanno macinato guadagni impressionanti. La maggior parte sono titoli appartenenti al settore tecnologico. Ma è davvero difficile trovare una azione che in un giorno possa più che raddoppiare. Eppure è accaduto ad Airbnb al suo debutto in Borsa. Ecco cosa è accaduto al titolo al suo primo giorno di contrattazioni.

Airbnb vola in Borsa nel giorno dell’esordio

Airbnb appartiene alla categoria di quelle società che sfruttano i progressi tecnologici per trasformare in new economy un business della old economy. E cosa c’è di più old dei servizi legati all’immobiliare?

Airbnb è una piattaforma che mette in contatto domanda e offerta locativa di breve periodo. In pratica, chi cerca un appartamento per un breve periodo, può andare sulla piattaforma californiana e vedere le varie offerte. Invece di affittare una camera d’albergo si affitta una stanza o una casa da un privato.

La settimana scorsa l’azione (NASDAQ:ABNB), ha fatto il suo esordio alla Borsa americana del Nasdaq, il tempio finanziario dei titoli tecnologici. Il prezzo di prenotazione in sede di IPO (Initial Public Offering, l’offerta pubblica iniziale), era di 68 dollari per azione.

Investire su un titolo azionario e guadagnare il 145% in un giorno ai tempi del Covid

All’avvio delle contrattazioni il titolo ha aperto a 146 dollari e ha raggiunto nella stessa seduta il massimo a 165 dollari per azione. Al termine della giornata i prezzi si sono fermati a 144 dollari. Chi avesse prenotato il titolo a 68 dollari e avesse venduto a 165 dollari, avrebbe moltiplicato l’investimento di quasi una volta e mezzo.

Sorge la domanda: è difficile investire su un titolo azionario e guadagnare il 145% in un giorno ai tempi del Covid? Queste performance non sono operazioni che si possono fare tutti i giorni. Ma c’erano due indizi che facevano sospettare che sarebbe stata una IPO di successo.

Airbnb è una società dal successo planetario, innovativa con forti margini di crescita. Ed è un titolo tecnologico. Quando questi elementi sono presenti su un titolo azionario, è probabile che le sue performance siano molto ragguardevoli.

