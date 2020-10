In un recente studio di Intermonte, una delle società che potrebbe beneficiare pesantemente del Recovery Fund potrebbe essere Retelit. Quindi, investire su questo titolo vuol dire investire sul futuro, il presente infatti non è molto roseo. come vedremo nella sezione dedita all’analisi grafica e previsionale.

Che il futuro, soprattutto grazie agli investimenti nella banda larga, possa essere molto importante per Retelit si capisce anche da una recente intervista dell’amministratore delegato della società che si è detto pronto a contribuire allo sviluppo della digitalizzazione del Paese Italia.

Secondo gli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% rispetto ai livelli attuali. Come vedremo, però, non crediamo che comprare subito Retelit possa essere un affare a meno che non si verifichino determinate condizioni.

Tuttavia c’è un aspetto molto importante sempre in ottica futura. Gli analisti, infatti, prevedono per il gruppo un volume d’affari in aumento, con elevati tassi di crescita nei prossimi anni. Inoltre nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le loro previsioni di vendita per l’azienda.

Secondo l’analisi grafica investire su questo titolo vuol dire investire sul futuro, il presente infatti non è molto roseo

Retelit (MIL:LIT) ha chiuso la seduta del 22 ottobre a 2,21 euro in ribasso del 2,85% rispetto alla seduta precedente.

Le sedute che ci separano dalla chiusura del mese potrebbero avere un impatto enorme sul titolo. Per capirlo concentriamoci per un attimo sul time frame giornaliero e su quello mensile.

Sul giornaliero le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 2,2 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 2,03 euro. Cosa accadrà nelle prossime sedute sarà di importanza fondamentale anche per il lungo periodo.

Come si vede dal grafico mensile, infatti, le quotazioni stanno rompendo al ribasso l’importante supporto in area 2,243 euro. Una chiusura mensile sotto questo livello farebbe invertire la tendenza al ribasso e far precipitare le quotazioni almeno fino in area 1,64 euro.

Monitorare, quindi, con attenzione la tenuta mensile del supporto in area 2,243 euro. Per le prossime sedute, invece, la tenuta di area 2,2 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

